به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مزایده باشگاه راه آهن بعدازظهر امروز دوشنبه با حضور نماینده دادستانی، نماینده حمید استیلی به عنوان مالک فعلی باشگاه و بدون حضور هیچ خریدار جدیدی برگزار شد و در پایان هم بدون نتیجه خاصی به پایان رسید.

بهنام ابولاقاسمپور نماینده حمید استیلی در این نشست در مورد برگزاری این نشست به خبرنگار مهر گفت: دادستانی برای این باشگاه رقم 12 میلیارد را به مزایده گذاشته بود که ما اعلام کردیم حاضریم همان مبلغ 8 میلیارد و 110 میلیون تومان را پرداخت کنیم. چون خریدار دیگری هم نبود فعلا مالکیت باشگاه در اختیار دادستانی باقی ماند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که بالاخره تکلیف باشگاه راه آهن و دیدار تیم فوتبال این باشگاه با استقلال در هفته اول لیگ برتر چه می شود گفت: نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد. باید با حمید استیلی صحبت کنم. البته فدراسیون فوتبال هم باید وارد ماجرا شود و تعیین تکلیف کند.