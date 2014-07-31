به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از بازی تیم‌های نفت تهران و پرسپولیس که بعد از ظهر امروز در ساختمان سازمان لیگ برگزار شد، اظهار کرد: ابتدا به خاطر تاخیر برای رسیدن به نشست خبری عذرخواهی می‌کنم. من شب گذشته به مشهد رفتم و قرار بود صبح امروز به تهران بیایم که پرواز یک مقدار تاخیر داشت.

وی درباره بازگشتش به نیمکت یک تیم لیگ برتری بعد از تجربه ناموفقش با پاس همدان، خاطرنشان کرد: باید همینجا از کاظم اولیایی تشکر کنم. او واقعا در پاس همدان به من کمک کرد و من آن ریسک را قبول کردم. بعد از پاس هم، جزو خوش‌شانس‌های کشور بودم که به عنوان سرمربی تیم امید و مربی تیم ملی مشغول به کار شدم. البته بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی و بعد از کناره گیری از تیم امید یک وقفه چند ماهه در مربیگری من افتاد.

منصوریان ادامه داد: الان شرایط من نسبت به چند سال پیش خیلی فرق کرده است. آن موقع منصوریان مربی جوانی بود ولی بعد از آن روی نیمکت‌های سخت تیم ملی بوده‌ام و باخت‌ها و بردهای زیادی دیدم که روی روند مربیگری‌ام موثر بوده است. البته باید یک تشکر ویژه از افشین قطبی و کارلوس کی‌روش داشته باشم که بیشترین تاثیر را روی مربیگری من داشتند و پایه‌های مربیگری را از آنها یاد گرفتم. باز هم می‌گویم جزو خوش شانس‌های نسل 1998 بودم که در تیم ملی و در کنار کارلوس کی‌روش یک دانشگاه بزرگ و فشرده را تجربه کردم.

سرمربی تیم نفت تهران در پاسخ به این سئوال که چرا این تیم را برای فعالیت انتخاب کرده است، گفت: باشگاه نفت چند ویژگی خوب داشت. مهمترین علت آن این بود که مدیریت باشگاه حرفه‌ای است و در فوتبالی که مربیانش حاشیه امنیت ندارند، از انتخاب خود حمایت راسخ کرده و به سختی تغییراتی را ایجاد می‌کنند. در گذشته مربیانی مثل حسین فرکی، منصور ابراهیم زاده و یحیی گل محمدی هم همین شرایط را داشتند.

منصوریان درباره ارزیابی‌اش از بازی با پرسپولیس در هفته اول تصریح کرد: لیگ برتر قرعه کشی خوبی داشت و به نظرم ما در اولین مسابقه برابر پرسپولیس بازی زیبایی به نمایش خواهیم گذاشت چرا که روش ما بازی زیبا به علاوه کسب نتیجه است. ضمن اینکه دوست خوبم علی دایی هم روی بازی زیبا تاکید دارد ولی باید به این نکته توجه داشت که ما یک تیم بدون تماشاگر هستیم.

وی افزود: با اینکه تماشاگر زیادی نداریم ولی برای بازی در آزادی خیلی هم غریبه نیستیم. امیدوارم بخشی از هواداران استقلال که علیرضا منصوریان را مدتی است در ورزشگاه آزادی ندیده‌اند، اینبار به ورزشگاه بیایند و مرا به عنوان مربی حمایت کنند. من امیدوارم هواداران استقلال در جایگاه 8 و 9 که مختص آنهاست حضور یابند و از تیم نفت حمایت کنند.

سرمربی نفت در بخش دیگری از صحبت‌هایش، درباره علت برگزاری تمرینات تیم پشت درهای بسته و همچنین جدایی چند بازیکن کلیدی نفت، گفت: به خاطر نوع قرعه کشی ما مجبور بودیم که تیم‌مان را پنهان‌تر کنیم. شاید اگر در بازی اول به پرسپولیس نمی‌خوردیم در کمپ‌های ما باز می‌بود. درباره جدایی بازیکنان هم باید بگویم ما پنج ستاره را از دست دادیم ولی بازیکنان خوبی را هم جایگزین کردیم. ما اکثر بازیکنانی که تجربه بازی در تیم‌های امید و جوانان ایران را دارند، جذب کردیم.

منصوریان تاکید کرد: در حال حاضر حدود 10 بازیکن امید و شش بازیکن تیم جوانان ایران را در اختیار داریم. همچنین بخش اعظم بازیکنان فصل قبل را حفظ کرده و بازیکنان با تجربه‌ای مثل غلامرضا رضایی و دیوید ویکروم را هم خریدیم. درباره ویکروم باید بگویم وی جزو بازیکنانی خارجی است که من او را یک ایرانی می‌دانم چون حتی فارسی را هم بهتر از ما حرف می‌زند!

سرمربی تیم نفت تهران درباره هدفگذاری این باشگاه در فصل پیش رو، تاکید کرد: بهترین هدف ما کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست بخصوص اینکه تیم‌ها با قدرت بیشتری در مسابقات حضور خواهند یافت. هدف اصلی در لیگ قهرمانان آسیا هم عبور از مرحله اول پلی آف و رسیدن به مرحله گروهی است. من به بازیکنانم هم گفته‌ام که باید مثل تیم فولاد خوزستان باشیم که در عین گمنامی در آسیا موفق عمل کرد. بدون شک اگر ما بتوانیم از مرحله پلی آف صعود کنیم، حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت.

منصوریان در بخش پایانی صحبت‌هایش در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اعلام نام 21 بازیکنی که کارت معافیت آنها جعلی است، گفت:فوتبالیست‌ها مقصر نیستند. این بازیکنان معافیت سنددار دارند نه معافیت جعلی. این بازیکنان از کشور خارج شده‌اند و در ویزای آنها مهر تایید خورده است. این بازیکنان جوان هستند و وقتی یک نفر به آنها می‌گوید که فلان قدر پول بده تا کارت پایان خدمت بگیری، او هم عقلش این حکم را می‌کند که این پول را بپردازد. الان 21 نفر معرفی شده‌اند ولیا من به شما می گویم که این تعداد در سال‌های گذشته بالای 150 نفر بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان همچنین در ابتدای نشست خبری خود درگذشت ناصر احمدپور پیشکسوت روزنامه نگاری ورزشی را به خانواده وی و همچنین جامعه رسانه‌ای کشور تسلیت گفت.

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران فردا جمعه در چارچوب هفته نخست لیگ برتر فوتبال به مصاف همدیگر خواهند رفت.