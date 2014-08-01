به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در خانه تکواندو با حضور داوران رسمی و نظارت مستقیم مسئولان فدراسیون که به تازگی به تهران بازگشته اند برگزار می شود تا چهره شش تکواندوکار اعزامی به بازیهای آسیایی از میان 12 تکواندکار حاضر در اردوی تیم ملی مشخص شود.

نکته مهم در مورد تیم ملی انتخاب شش وزن اعزامی به این دوره از مسابقات بود. برخلاف ادوار گذشته که تا روزهای پایانی تکواندوکاران استرس انتخاب شدن داشتن ، این بار کادر فنی از ماهها قبل با حذف اوزان اول و سوم ، اوزان دوم ، چهارم ، پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم را برای اعزام به اینچئون انتخاب کردند.

اما نکته ای که در انتخاب نفرات جای ابهام دارد سخنان کادر فنی است که مبارازت رودرو را یکی از راه های انتخاب نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی اعلام کرده اند. نحوه حضور در تورنمنت های برون مرزی ، تمرینات اردویی و ... نیز در این انتخاب تاثر گذار است. سخنانی که راه را برای انتخاب نفرات مورد نظر کادر فنی باز می گذارد. اینکه کادر فنی باید در انتخاب نفرات مورد نظر خود اختیار تام داشته باشد یک سوی جریان است و اینکه نحوه انتخاب نفرات در مسابقات انتخابی باید شیوه ای مشخص و روشن داشته باشد سوی دیگر!

به عنوان مثال کاراته اعلام کرده نفرات اعزامی به اینچئون بعد از 5 دور مسابقه انتخابی معرفی خواهند شد و یا در ووشو ، سانداکارها باید سه بار برای حضور در ترکیب تیم ملی به مصاف هم بروند روشی مشخص و شفاف است ولی در تکواندو کمتر شاهد انتخاب تیم ملی به شیوه ای شفاف و روشن بوده ایم. تیم ملی تکواندو چهار سال قبل در گوانگجو سه مدال طلا و یک برنز کسب کرد و امیدواریم ترکیب تیم ملی برای تحقق این هدف که رئیس سازمان تیم های ملی از آن صحبت کرده بود بسته شود.

اما در "شی هاپ چانگ" پهن شده در خانه تکواندو فردا مسابقات حساس و دیدنی برگزار خواهد شد که پای خیلی از علاقمندان به تکواندو را به قیطریه باز خواهد کرد. جایی که بهترین های ایران رودروی هم قرا می گیرند تا برای حضور در بازیهای آسیایی به مصاف هم بروند.

در وزن هفتم که تکلیف مشخص است. همان طور که خبرگزاری مهر هفته قبل خبر داده بود احمد محمدی از اردو خارج شده و گفته می شود برای تحصیل به اتریش رفته و در مسابقات انتخابی شرکت نمی کند. همین موضوع باعث شده تا حضور یوسف کرمی در این وزن قطعی باشد تا سرگروه تیم ملی سومین حضور خود در بازیهای آسیایی را تجربه کرده و برای سومین طلا تلاش کند.

سه تکواندوکار جوان برای حضور در وزن 58- کیلوگرم باید مقابل هم صف آرایی کنند. در این بین پدیده جدید سبک وزن تکواندو ایران بخت نخست رسیدن به ترکیب اصلی تیم ملی است. جوان 18 ساله مازنی که سه طلای از تونس، قهرمانی آسیا و کره جنوبی در ماههای اخیر کسب کرده است و صعود قابل توجهی در رنکنیگ WTF داشته است. ابوالفضل یعقوبی دیگر جوان این وزن است که با طلای نوجوانان جهان، طلای آزاد آلمان و نقره جام آزاد کره جنوبی جدال حساس و دیدنی با دو نماینده دیگر این وزن خواهد داشت. هادی مستعان سومین مدعی این وزن است. دارنده مدال نقره 2013 جهان که اگر مانند چند ماه قبل مبارزه کند با به صراحت گفت نتیجه نخواهد گرفت.

محمد باقری معتمد و بهنام اسبقی یک بار دیگر مقابل هم به مصاف هم می روند تا نفر پیروز راهی اینچئون شود. اسبقی قبل از مسابقات قهرمانی آسیا 3 بر 2 مقابل معتمد در یک مبارزه نزدیک پیروز شد. دیدار این دو بدون شک می تواند جذابیت های خاص خود داشته باشد. معتمد با کوله باری از مدالهای جهانی، آسیایی و المپیک مقابل قهرمان سال 2013 جهان کار دشواری پیش رو خواهد داشت. نایب قهرمان المپیک 2012 که مدت کوتاهی از بند مصدومیت رها شده اگر در شرایط خوبی باشد می تواند دومین حضور در بازیهای آسیایی را تجربه کند.

در وزن پنجم در شرایطی علیرضا نصر آزادانی و مسعود حجی زواره برای تصاحب هوگوی این وزن رودرروی هم قرار می گیرند که جدال این دو تکواندوکار اصفهانی و کرمانشاهی در این سالها به سریالی تکراری تبدیل شده است! تجربه وافر این دو و شناخت کافی که حجی‌زواره و نصر از نوع مبارزه هم دارند، شرایطی را فراهم می آورد که پیش بینی اینکه کدام برنده از میدان خارج می شود را دشوار می سازد.

در وزن ششم فرزاد عبداللهی قهرمان جهان در سال 2011 و مهدی خدابخشی قهرمان آسیا در سال 2014 مقابل هم قرار می گیرند. عبداللهی بعد از عمل جراحی که سال گذشته داشت و مدتی از میدان مبازه دور بود تاکنون موفق نشده به روزهای اوج خود بازگردد. بر خلاف عبداللهی خدابخشی بعد از ناکامی در جهانی مکزیک پیشرفت خوبی داشته و در چند ماه اخیر با طلا آسیا و مسابقات کره نشان داد در حال تبدیل شدن به یک تکواندوکار قابل اعتماد در تیم ملی است. دیدار قبلی این دو در مسابقات انتخابی تیم ملی 7 بر 4 به سود خدابخش به اتمام رسید.

در وزن هشتم سجاد مردانی نایب قهرمان جهان در سال 2013 باید به مصاف مرتضی شیری می رود. شیری قبل از مسابقات قهرمانی آسیا موفق به شکست مردانی شد و این مبارزه می تواند یک نتیجه ای متفاوت داشته باشد. شیری نه در مسابقات قهرمانی آُیا و نه در مسابقات کره عملکرد خوبی نداشت و مردانی هم در چین موفق به کسب مدال برنز شد. شرایط فنی این دو کاملا متفاوت است و باید دید آیا فردا مردانی می تواند قابلیت فنی خود را مقابل شیری نمایش دهد؟