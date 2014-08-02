به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم ملی تکواندو برای حضور در بازیهای آسیایی اینچئون صبح امروز شنبه با حضور حسن ذوالقدر رئیس سازمان تیم های ملی، صیاد دبیر فدراسیون، بيژن مغانلو سرمربی تیم ملی، بی باک و یوسفی اعضای کادر فنی، هادی ساعی، پولادگر رئیس فدراسیون و نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان در خانه تکواندو برگزار شد.

در رقابت های انتخابی 12 تکواندکار حضور داشتند که شش بار به میدان رفتند. در وزن 58 کیلوگرم فرزان عاشورزاده 15 بر یک هادی مستعان را شکست داد و در ادامه 13 بر 10 مقابل یعقوبی صاحب پیروزی شد تا شانس خود را برای حضور در ترکیب تیم اعزامی به بازیهای آسیایی افزایش دهد. بهنام اسبقی هم در وزن 68 کیلوگرم به لطف اخطارهای کمتر 3 بر 2 معمتد را شکست داد.

مسعود حجی زواره در وزن 74 کیلوگرم 8 بر 7 مقابل علیرضا نصر به پیروزی دست یافت. در وزن 80 کیلوگرم مهدی خدابخش 8 بر 3 مقابل عبداللهی صاحب پیروزی شد و در وزن بعلاوه 80 کیلوگرم جدال مردانی و شیری در پایان پنج راند مبارزه 5 بر 4 به سود مردانی پایان یافت.

* این دوره از مسابقات با قوانین جدید برگزار شد و پیرهادی، نصری نژاد، کروندی، ملایی و نظری قضاوت این دوره از مسابقات را برعهده داشت.

* نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان هم در سالن حضور داشت.

* پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو که در سالن حضور نداشت با ورود نصرالله سجادی به جمع تماشاگران این دیدارها اضافه شد.

* در پایان مسابقات کادر فنی تشکیل جلسه دادند تا نفرات اعزامی به اینچئون را معرفی کنند.

* هادی ساعی که با رحیمی وارد سالن شده بود بدون برخورد با پولادگر و ذوالقدر در پایان مسابقات سالن را ترک کرد.