محمدباقر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل صبای قم و باخت تیم اصفهانی در این باز اظهار داشت: این مسابقه بازی خوبی بود و تیم ما در آن بسیار خوب ظاهر شده و بازی را در اختیار داشت؛ ما حملات خوب و زیادی انجام دادیم که به جز یکی از آنها، دیگر حملات ما به راحتی از دست رفتند.

وی افزود: در دقایقی بدشانس بودیم و اشتباهات فردی و ناهماهنگی که در بین بازیکنان تیم وجود داشت، سبب شد تا نتیجه برخلاف جریان بازی رقم بخورد و تیم ما بازی را واگذار کند.

دروازه‌بان تیم ذوب‌آهن اصفهان درباره نیمکت‌نشینی‌اش در بازی شب گذشته بیان داشت: نیمکت‌نشینی من دلیل خاصی نداشت زیرا در تمریناتی که روزهای گذشته داشتم، دچار مصدومیتی جزئی شدم که باعث شد نتوانم با آمادگی کامل به این بازی برسم و با تصمیم سرمربی تیم، بازی را از روی نیمکت دنبال کردم.

وی ادامه داد: تیم ذوب‌آهن در دو فصل گذشته ناکام بوده ولی در این فصل قصد داریم تیم را به جایگاهی که شایسته آن بوده برسانیم و با یارگیری مناسبی که تیم داشته به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.

صادقی افزود: همانطور که در بازی دیشب مشخص بود تیم ناهماهنگ است ولی در ادامه بهتر خواهیم شد و این را بدانید که در این فصل تیم ما از خطرناکترین خطوطو حمله خواهد بود و مطمئن باشید تمامی بازیکنان برای گرفتن سهمیه آسیایی در این فصل می‌جنگند.

وی درباره جوانگرایی در این تیم اضافه کرد: قانون جوانگرایی قانون خوبی است ولی این قانون وقتی نتیجه می‌دهد که در طولانی مدت و در یک مدت 10 ساله اجرا شود؛ شاید در یک یا 2 فصل کیفیت لیگ کاهش پیدا کند ولی با پافشاری فدراسیون بر این قانون جوانان ما پیشرفت می‌کنند و در آینده بر کیفت لیگ و تیم ملی تاثیر زیادی خواهد داشت.