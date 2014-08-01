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۱۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۳

محمدباقر صادقی در گفتگو با مهر:

ناهماهنگی و اشتباهات فردی دلیل باخت ذوب‌آهن بود/ به خاطر مصدومیت بازی نکردم

ناهماهنگی و اشتباهات فردی دلیل باخت ذوب‌آهن بود/ به خاطر مصدومیت بازی نکردم

اصفهان - خبرگزاری مهر: دروازه‌بان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: اشتباهات فردی در بازی روز پنجشنبه نتیجه دیدار ذوب‌آهن و صبای قم را رقم زد زیرا تیم ما در این مسابقه ناهماهنگ نشان داد.

محمدباقر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی روز پنجشنبه تیمش مقابل صبای قم و باخت تیم اصفهانی در این باز اظهار داشت: این مسابقه بازی خوبی بود و تیم ما در آن بسیار خوب ظاهر شده و بازی را در اختیار داشت؛ ما حملات خوب و زیادی انجام دادیم که به جز یکی از آنها، دیگر حملات ما به راحتی از دست رفتند.

وی افزود: در دقایقی بدشانس بودیم و اشتباهات فردی و ناهماهنگی که در بین بازیکنان تیم وجود داشت، سبب شد تا نتیجه برخلاف جریان بازی رقم بخورد و تیم ما بازی را واگذار کند.

دروازه‌بان تیم ذوب‌آهن اصفهان درباره نیمکت‌نشینی‌اش در بازی شب گذشته بیان داشت: نیمکت‌نشینی من دلیل خاصی نداشت زیرا در تمریناتی که روزهای گذشته داشتم، دچار مصدومیتی جزئی شدم که باعث شد نتوانم با آمادگی کامل به این بازی برسم و با تصمیم سرمربی تیم، بازی را از روی نیمکت دنبال کردم.

وی ادامه داد: تیم ذوب‌آهن در دو فصل گذشته ناکام بوده ولی در این فصل قصد داریم تیم را به جایگاهی که شایسته آن بوده برسانیم و با یارگیری مناسبی که تیم داشته به این مهم دست پیدا خواهیم کرد.

صادقی افزود: همانطور که در بازی دیشب مشخص بود تیم ناهماهنگ است ولی در ادامه بهتر خواهیم شد و این را بدانید که در این فصل تیم ما از خطرناکترین خطوطو حمله خواهد بود و مطمئن باشید تمامی بازیکنان برای گرفتن سهمیه آسیایی در این فصل می‌جنگند.

وی درباره جوانگرایی در این تیم اضافه کرد: قانون جوانگرایی قانون خوبی است ولی این قانون وقتی نتیجه می‌دهد که در طولانی مدت و در یک مدت 10 ساله اجرا شود؛ شاید در یک یا 2 فصل کیفیت لیگ کاهش پیدا کند ولی با پافشاری فدراسیون بر این قانون جوانان ما پیشرفت می‌کنند و در آینده بر کیفت لیگ و تیم ملی تاثیر زیادی خواهد داشت.

کد مطلب 2341008

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