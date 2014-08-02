جاده های غیراستاندارد عامل مهم تصادفات ایلام/ لزوم توجه جدی به بهسازی جاده های استان

به گزارش خبرنگار مهر، جاده ها و راه های ارتباطی فرعی و اصلی امروز نقش مهمی در توسعه حمل و نقل کشور دارند و جاده استاندارد یکی از مهمترین نیازهای هر منطقه محسوب می شود.

بدون شک جاده و راه های ارتباطی مناسب به عنوان یک عامل مهم در زیرساختهای استان ایلام محسوب می شود که باید برای دستیابی به این مهم تلاش بیشتری کرد.

بدون شک حذف نقاط حادثه خیز استان و استاندارد سازی جاده ها هم در کاهش تصادفات نقش مهمی دارد و هم در توسعه زیرساختهای استان برای توسعه کمک می کند.

استانی که یک کیلومتر آزادراه ندارد

سردار علی دولتی فرمانده نیروی انتظامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:جادهای استان ایلام به دلیل کم عرض بودن، کوهستانی بودن و همچنین نبود بزرگراه در استان نقش مهمی در تصادفات استان دارند.

وی بیان داشت: به هر طریق باید با تعامل دستگاه های اجرایی سطح تصادفات استان را کم کرد که این کار نیازمند همکاری و تلاش همه مسئولان است.

این مسئول بیان داشت: در مرحله اول که خود انسان عامل مهم در به وجود آمدن تصادف است ولی راه به عنوان یک عامل مهم دیگر در تصادفات استان نقش دارد.

وی گفت: به همین منظور استانداردسازی، کیفی سازی و حذف نقاط حادثه خیز استان از مهمترین نیازهای استان برای کاهش تصادفات است.

لزوم توجه به کیفی سازی جاده های استان ایلام

علی اکبری کارشناس مسائل اقتصادی در استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با توجه به وجود مرز مهران و حمل و نقل صادرات کالا و همچنین تردد زائران نیازمند کیفی سازی جاده و ایمن سازی راه ها است.

وی بیان داشت: هم اکنون بهسازی و حذف نقاط حادثه خیز استان ایلام علاوه بر کاهش تصادفات در رونق اقتصادی منطقه مهم است چراکه امروز راه و حمل و نقل عاملی مهم در توسعه هر منطقه محسوب می شود.

این کارشناس بیان داشت: بدون شک وقتی جاده ها باعث افزایش تصادفات در استان می شوند، علاوه بر خسارت به جامعه به بدنه اقتصادی مردم نیز زیان وارد می شود.

وی تصریح کرد: ساخت راه های بیشتر در نقاط مختلف استان ایلام به دلیل کوهستانی بودن ضروری است.

اکبری اظهار داشت: در بیشتر جاده های استان ایلام متاسفانه شاهد پیچ و خم های بسیار زیادی هستیم که این خود باعث افزایش سطح تصادفات می شود.

این کارشناس عنوان کرد: نبود جاده استاندارد و حادثه خیز باعث کم شدن و عدم استقبال سرمایه گذاران در استان می شود و به همین دلیل باید راه و چاره ای ملی برای این معضل در سطح استان اندیشیده شود.

وی یادآور شد: بدون شک باید حمل و نقل استان ایلام با وجود جاده های استاندارد توسعه یابد.

راه یک اولویت جدی در استان ایلام است

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون شک بحث راهسازی و ایمن سازی و ساخت بزرگراه و آزادراه در استان ایلام به طور جدی در اولویتهای کاری مسئولان استان است.

وی بیان داشت: این استان به واسطه مرز مهران و تردد میلیون ها زائر و صادرات کالا نیازمند ایمن سازی و ساخت راه های متعدد است.

وی بیان داشت: لزوم توجه جدی مسئولان باید به ایمن سازی راه ها و حذف نقاط حادثه خیز بیشتر شود و هم اکنون پروژه های مهم نیز برای استان برنامه ریزی شده است.

مروارید اظهار داشت: احدث تونل قلاجه، تونل کبیرکوه، ساخت راه آهن، احداث بزرگراه کربلا از کرمانشاه به ایلام و از ایلام به مهران و اندیشمک و..در راستای کمک به توسعه و استانداردسازی جاده های استان در حال پیگری است.

وی افزود: در تلاش هستیم برای اجرای این طرحها اعتبارات ملی خوبی جذب کنیم و اجرای این طرجها به طور قطع نقش مهمی در کاهش تصادف و توسعه استان دارد.

این مسئول تصریح کرد: اعتبارات راهداری استان ایلام باید افزایش یابد تا بخش مهمی از مشکلات حوزه راه استان برطرف شود.