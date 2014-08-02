به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان از ساعت 10 صبح امروز در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد. بر همین اساس در وزن 60- کیلوگرم مبارزه اول بین امیر مهدی زاده و هامون درفشی‌پور با نتیجه یک بر صفر به سود مهدی زاده خاتمه یافت و در دومین مبارزه این درفشی پور بود که با همین نتیجه موفق شد مهدی زاده را شکست دهد.

در وزن 67- کیلوگرم حسین سمندر دوبار مقابل نایب قهرمان دوره قبل جهان صاحب پیروزی شد. پسر رئیس فدراسیون ابتدا یک بر صفر و سپس 3 بر 2 برابر سعید احمدی پیروز شود تا راه خود را برای حضور در بازیهای آسیایی هموار کند. وی از سه مبارزه باقی مانده نیاز به یک پیروزی دارد.

بهمن عسگری در وزن 75- کیلوگرم مبارزه نخست را مقابل سعید حسنی پور 3 بر یک پیروز شد و دومین مبارزه این دو کاراته کا هم به تساوی 3 بر 3 انجامید. در وزن 84- کیلوگرم، ذبیح اله پورشیب در مبارزه نخست یک بر صفر مهدی سلطانی را برد. علی فداکار دیگر کاراته کای این وزن هم یک بر صفر مقابل مهدی سلطانی پیروز شد. سومین مبارزه این وزن هم بین ذبیح اله پورشیب و علی فداکار با تساوی 3 بر 3 خاتمه یافت.

ضمن اینکه در وزن 84+ کیلوگرم سجاد گنج زاده یک بر صفر مقابل پیمان سلطانیان پیروز شد ومبارزه دوم را هم با نتیجه 2 بر یک به سود خود خاتمه داد. در این مسابقات برای هر برد 3 امتیاز و هر تساوی یک امتیاز در نظر گرفته شده و در صورت تساوی در مبارزه، تفاضل امتیاز محاسبه خواهد شد و باز هم اگر وضعیت امتیازات دو کاراته کا مساوی شد امتیاز فنی در نظر گرفته می شود.

طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون کاراته کاراته کاهای هر وزن در روز نخست دو مبارزه انجام دادند و فردا و در ادامه این پیکارها هر کاراته کا سه مبارزه انجام می دهد تا تکلیف کاراته کاهای اعزامی به بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی مشخص گردد.