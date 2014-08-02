تینا پاکروان کارگردان و مدیر تولید سینمای ایران که تهیه‌کنندگی فیلم تازه‌ای را با عنوان «یحیی سکوت نکرد» بر عهده گرفته است درباره زمان تولید پروژه تازه اش به خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته دوشنبه 6 مرداد و قبل از تعطیلات عید سعید فطر، پروانه ساخت فیلم «یحیی سکوت نکرد» از سوی سازمان سینمایی صادر شد و از همان روز بود که ما کار پیش‌تولید را آغاز کردیم.

او ادامه داد: در روزهای تعطیل توانستیم لوکیشن‌های نهایی فیلم را انتخاب کنیم. برای برخی از سکانس ها نیازمند دکورهای خاص و ویژه ای هستیم که این دکورها در حال ساخته شدن هستند و به زودی کار ساخت آن ها به پایان خواهد رسید.

پاکروان درباره بازیگرانی که قرار است در این فیلم به ایفای نقش بپردازند، گفت: با تعدادی از بازیگران سینما وارد مذاکره شدیم اما هنوز قطعی نشدند. این فیلم دو بازیگر اصلی دارد که آنها از میان بازیگران شناخته‌شده سینمای ایران انتخاب می‌شوند.

کارگردان فیلم «خانوم» عنوان کرد: پیش‌تولید کوتاهی برای این فیلم خواهیم داشت و با برنامه ریزی های انجام شده طی روزهای آینده فیلم را در شهر تهران کلید خواهیم زد.

پاکروان در پایان یادآور شد: کاوه ابراهیم پور از جوانان با استعداد است که کارگردانی این فیلم را بر عهده دارد و فیلمنامه «یحیی سکوت نکرد» را طلا معتضدی نوشته است و من به عنوان تهیه کننده در این فیلم حضور خواهم داشت.

«یحیی سکوت نکرد» نخستین فیلمی است که پاکروان به طور مستقل تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد.

تینا پاکروان از کارگردانان جوان سینمای ایران است که سالها به عنوان مدیر تولید در سینما به فعالیت پرداخته است. او سال گذشته با فیلم «خانوم» در بخش نگاه نو سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و این فیلم در قالب اکران دوم عید فطر، روی پرده خواهد رفت.

«خانوم» روایت سه زن در سه نقطه تهران از شمال تا جنوب است. امین حیایی، شقایق فراهانی، سیامک انصاری، اشکان خطیبی، اندیشه فولادوند، پانته‌آ پناهی ها، فهمیه رحیم نیا، نقی سیف جمالی، حمیرا اعظمی، سوگل خالقی، مجتبی طهماسبی، رضا عزیزی و بهزاد فراهانی بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.