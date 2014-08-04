جزئیات طرح آتش بس گروههای فلسطینی در نشست قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نبا پرس، منابع آگاه از مذاکراتی که روز یکشنبه در قاهره برگزار شد، اعلام کردند که گروههای مختلف فلسطینی در مذاکرات خود بر سر مجموعه ای از شرایط مطلوب برای برقراری آتش بس در غزه به توافق رسیده اند.

مفاد این توافقنامه به شرح زیر است:

-برقراری آتش بس و خروج فوری نظامیان رژیم صهیونیستی از نوار غزه.

-رفع کامل محاصره نوار غزه و بازگشایی گذرگاههای مرزی و آزادی نقل و انتقال افراد و کالاها از داخل و خارج باریکه غزه.

-آزادی کار و صید ماهی تا عمق 12 مایلی ساحا غزه در دریای مدیترانه.

-پایان آنچه که رژیم صهیونیستی از آن با عنوان "منطقه تحت محاصره" در نوار غزه یاد می کند.

-بازسازی غزه و ارائه حمایت و کمک به دولت وحدت ملی.

-پایبندی اسرائیل به توافقنامه موسوم به شالیط و آزادی اسرای فلسطینی از جمله نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین.

-آزادی گروه چهارم از اسرایی که پیش از انعقاد توافقنامه اسلو توسط رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شدند.

-توقف تجاوزها و هتاکیهای شهرک نشینان صهیونیست و دستگیریهایی که از 12 ژوئن توسط نظامیان رژیم صهیونیستی آغاز شد.

-بازگشایی فرودگاه و بندرگاه در نوار غزه.