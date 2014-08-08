جزئیات دستورات ویژه نفتی زنگنه/ مرگ مخازن پیر نفت ایران عقب افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت با صدور دستورات ویژه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران به منظور احیای مخازن قدیمی و پیر نفتی، خواستار افزایش تحویل گاز طبیعی به مخازن نفتی شده است.



با تزریق گاز به مخازن نفت، علاوه بر افزایش حجم ذخایر نفت درجای ایران، هزینه استخراج طلای سیاه کاهش، مرگ زودرس و افت فشار در مخازن پیر و نیمه دومی عمر کشور متوقف می‌شود ضمن آنکه گاز تزریق شده به نوعی پس‌ انداز بوده و امکان برداشت مجدد آن از مخازن نفت وجود دارد.



گزارش‌های رسمی موسسات معتبر پژوهشی نشان می‌دهد که هم اکنون پتانسیل تزریق روزانه تا سقف 600 میلیون مترمکعب گاز در مخازن نفتی وجود دارد که تزریق این حجم از گاز در مدت 30 سال حجم ذخایر قابل برداشت نفت کشور را از 155 میلیارد بشکه فعلی به 225 میلیارد بشکه افزایش می‌دهد.



در همین حال کارشناسان اقتصاد انرژی اعتقاد دارند با افزایش هر یک درصد ضریب بازیافت مخازن نفت سالانه هفت میلیارد بشکه به حجم ذخایر نفت ایران افزوده می شود، این افزایش حجم ذخایر برای تامین معادل یک سال بودجه جاری کل کشور کفایت می کند.



بر این اساس همزمان با شکسته شدن گازرسانی به نیروگاه‌های ایران، حجم تحویل گاز به مخازن نفت کشور هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش قابل توجه 27 درصدی همراه شده است.



عبدالحسین کوتکی مدیر منطقه یک انتقال گاز ایران در تشریح آخرین وضعیت تحویل گاز طبیعی به مخازن نفتی در مناطق نفت خیز جنوب، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حجم تحویل و تزریق گاز به به میادین نفتی حوزه مناطق نفت خیز جنوب به ویژه آغاجاری و اهواز به بیش از 4.5 میلیارد متر مکعب رسیده است.



این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از سیاست‌های افزایش تزریق گاز به مخازن نفت کشور افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتی است، تصریح کرد: بر این اساس در طول چهار ماه نخست سال جاری میزان گاز تزریقی به میادین نفتی کرنج و پارسی با افزایش 15 درصدی در مجموع به 900 میلیون متر مکعب گاز طبیعی رسیده است.



وی همچنین از تزریق 380 میلیون متر مکعب گاز به میدان نفتی کوپال در طول این مدت خبر داد و افزود: تزریق گاز به مخزن نفتی کوپال از ابتدای امسال رشدی حدود 35 درصدی را تجربه کرده است.



کوتکی با اشاره به رشد 30 درصدی تزریق گاز طبیعی به میدان نفتی آغاجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: در مجموع بیش از 3.3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به میدان نفتی آغاجاری در مناطق نفت خیز جنوب تزریق شده است.



مدیر منطقه یک انتقال گاز ایران، افزود: در مجموع میزان گاز تزریقی به مناطق نفت خیز جنوب با افزایش 27 درصدی بالغ بر 4.5 میلیارد مترمکعب بوده است که این میزان گاز تزریقی یک رکورد محسوب می شود.



به گفته این مقام مسئول با توجه به حجم گاز دریافتی از خط لوله پنجم سراسری و NGL های شرکت نفت میزان گاز تزریقی به میادین نفتی مناطق نفت خیز جنوب افزایش یافته است.



به گزارش مهر، حجم تزریق گاز به مخازن نفتی در حالی از ابتدای امسال افزایش یافته که از ابتدای سال جاری تاکنون حجم گازرسانی به نیروگاه‌های کشور با ثبت رشدی بیش از 35 درصدی به 161 میلیون متر مکعب در روز رسیده است.



بر این اساس با افزایش حجم تحویل گاز طبیعی به واحدهای نیروگاهی و صنایع، میزان مصرف سوخت مایع به ویژه گازوئیل و نفت کوره به شدت کاهش یافته و حتی ایران را از وارد کننده به صادر کننده این فرآورده‌های استراتژیک نفتی تبدیل کرده است.