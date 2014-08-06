پاسخ به شیوه آمریکایی به منتقدان رژیم صهیونیستی/ وقتی اعتراض به نسل کشی غزه "حماقت" نام می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آمریکایی که مدعی اند کشورشان مهد آزادی بیان است، شخصیت های صاحب نام را به خاطر ابراز عقیده در مورد حقایق جهان به باد تمسخر می گیرند. این رسانه ها که عمدتا توسط سرمایه داران صهیونیست اداره می شوند، به خود اجازه می دهند هر کسی را عقاید مخالف سیاست های واشنگتن و تل آویو باشد تحت فشار قرار دهند. آنها برای این کار از روش های گوناگونی استفاده می کنند که از جمله آنها احمق و بی عقل نشان دادن منتقدان است.

در جدیدترین اقدامات از این دست شبکه فاکس نیوز آمریکا یک بازیگر هالیوود را سوژه خود کرده و به انتقادهای این فرد علیه نسل کشی فلسطینی ها در غزه توسط صهیونیست ها، واکنش نشان داده است. در یکی از برنامه های این شبکه وابسته به لابی صهیونیستی آمریکا "پنلوپه کروز" به دلیل اظهارات ضداسرئیلی اش و به این بهانه که با این کار به اصلی ترین متحد آمریکا در منطقه انتقاد کرده است، شخصیت احمق هفته لقب گرفته است.

این اقدام در واکنش به موج روز افزودن انتقادهای ضداسرائیلی در میان هنرمندان هالیوود انجام می گیرد. در این راستا رسانه های آمریکایی که در روزهای کشتار زنان و کودکان بی دفاع غزه توسط ارتش اسرائیل به انتشار اخبار دروغین و وارونه جلوه دادن وضعیت غزه مشغول بودند، با چنین اقداماتی وحشت خود را از کشف حقیقت توسط مخاطبان خود به نمایش گذاشته اند.

این در حالی است که جنایات وحشتناک صهیونیست ها در غزه موجب شد شماری از هنرمندان هالیوودی از جمله بازیگرانی مانند "پنلوپه کروز"، "خاویر باردم"، "پدرو آلمودوار"، "لولا هررا"، "ادواردو نوریگا"، "رزا ماریا سردا" و فیلمسازانانی چون "پدرو آلمودووار"، "مونتو آرمنداری" و "بنتیو زامبرانو" با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این جنایات، آن را مصداق نسل کشی بدانند. این بیانیه موجی از واکنش های مثبت و منفی را در بین فعالان عرصه هنر و سیاست در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته است.

پیشتر نیز محکومیت جنایات اسرائیل از سوی زوج بازیگر اسپانیای الاصل انتقادهایی را در بین برخی بازیگران هالیوودی برانگیخته بود. یکی از این افراد "جان ویت" بازیگر برنده اسکار و پدر "آنجلینا جولی" است که با انتشار نامه ای به این اقدام اعتراض و از این که کسانی مانند کروز و باردم احساسات ضدیهودی را رواج می دهند ابراز تاسف کرد. وی مدعی شد رژیم صهیونیستی به دنبال روابط دوستانه به اعراب است و مقاومت فلسطین نیز گروهی تروریستی است که به سوی اسرائیل موشک پرتاب می کند.

ویت در ادامه این نامه که در واکنش به امضای بیانیه ضداسرائیلی توسط شمار زیادی از هنرمندان هالیوود نوشته شد، مدعی شد این افراد به دلیل فعالیت در آمریکا به شهرت و پول رسیده اند و باید از این شهرت در راستای سیاست های واشنگتن بهره بگیرند. این بازیگر آمریکایی از امضا کنندگان بیانیه مذکور خواست از رژیم صهیونیستی که به ادعای وی تنها دولت دمکراتیک خاورمیانه است، عذرخواهی کنند.