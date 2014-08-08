به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه 16 مردادماه ویژه‌برنامه «بچه‌های ایران، بچه‌های غزه» به طور زنده از شبکه جام جم یک و چندین شبکه دیگر روی آنتن رفت که با حضور جمعیت زیادی از کودکان همراه بود. برنامه «بچه‌های ایران، بچه‌های غزه» از روز دوشنبه 13 مرداد تا چهارشنبه 15 مردادماه به صورت استودیویی از شبکه جام جم و همچنین به طور همزمان از شبکه‌های یک، 2، 5، قرآن، آموزش و پویا پخش شد و در این چند روز هنرمندان و چهره‌های هنری و فرهنگی در آن حضور پیدا کردند.

روز 16 مردادماه این ویژه‌برنامه با هدف حمایت از کودکان غزه در فضای باز ورزشی برج میلاد با حضور جمعیت چند هزار نفری از خانواده‌هایی که کودکان خود را به همراه آورده بودند، روی آنتن رفت. این گردهمایی بزرگ کودکان و نوجوانان ایران که کودکان غزه را با شعارها و دکلمه‌خوانی و امضای طومار حمایت می‌کردند، باعث شد تا هر یک از مقام‌های کشوری برای آن پیام دهند.

رییس جمهور اولین کسی بود که پیامش برای این مراسم توسط حسام‌الدین آشنا مشاور وی قرائت شد و سپس آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز با ارسال پیام‌هایی حمایت خود را از برگزاری این برنامه و حمایت از کودکان فلسطین اعلام کردند.

این مراسم با حضور مجریان کودک و نوجوان از جمله وحید مهابادی، خان‌عمو، خاله قاصدک و خاله نرگس و چند مجری دیگر همراه بود. در این بین جای «عمو پورنگ» و گروه «فیتیله‌ای‌ها» خالی بود و علیرغم اینکه اعلام شده بود این هنرمندان پرطرفدار برنامه‌های تلویزیونی کودک و نوجوان در ویژه‌برنامه «بچه‌های ایران، بچه‌های غزه» حضور پیدا می‌کنند، اما این اتفاق رخ نداد.

از همان ساعت 17 محل فضای باز این ویژه برنامه که از شبکه‌های تلویزیون به طور زنده پوشش داده می‌شد، مملو از حضور پدر و مادرهایی بود که کودکان خود را به برج میلاد آورده بودند. حتی بعضی از والدین نوزادان خود را به همراه آورده بودند و تنها می‌خواستند به نوعی کودکان غزه را همراهی کنند.

صندلی‌هایی برای کودکان در محوطه پایینی فضای باز چیده شده بودند. جایگاه‌ خانواده‌ها همان ابتدا پر شد و حتی بسیاری از کودکان جایی برای نشستن نداشتند. بچه‌ها با کلاه‌های زرد و پرچم‌ ایران و پلاکاردهایی که حمایت شان از غزه را نشان می‌داد با شور و هیجان حضور پیدا کرده بودند.

مبینا دختری که 9 سال داشت و به همراه پدر و مادر و خواهرش در این ویژه‌برنامه شرکت کرده بود، درباره آرزوی خود برای بچه‌های غزه در جمله‌ای کوتاه به خبرنگار مهر گفت:دوست دارم آمریکا بمیرد، چون بچه‌های غزه را می‌کشد.

وقتی «خاله نرگس» یکی از مجریان حاضر در برنامه پشت تریبون قرار گرفت به دلیل ازدحام خانواده‌ها در مقابل سن، امکان شنیدن صدای او و همچنین برنامه‌هایی که اعلام می‌شد، میسر نبود. این ازدحام باعث شد که حتی بیشتر کودکان تا آخر برنامه به صورت ایستاده روی صندلی‌های خود، مراسم را تماشا کنند.

«خاله نرگس» ابتدا با بچه‌های ایران حال و احوال‌پرسی کرد و وقتی از کودکان حاضر در این ویژه‌برنامه پرسید که آیا یک صدا و بلند ابراز نفرت نسبت به رژیم صهیونیستی می‌کنید؟، کودکان یک صدا به او پاسخ مثبت دادند.

وی ادامه داد: ما اینجا آمده‌ایم تا به کودکان غزه بگوییم که فاصله ما با شما یک نفس است.

بسیاری از پدر و مادرها هم در بخش‌های مختلف این ویژه‌برنامه و در پاسخ به پرسش‌های «خاله نرگس» با کودکان خود همراه شده و پاسخ دادند. البته در بین جمعیت حاضر نوجوانان و جوانان بسیاری هم بودند که با برادر و خواهرهای کوچک‌تر خود برای حمایت از کودکان غزه همراه شده بودند.

نازنین زهرا نیز که 9 ساله بود درباره چرایی حضور در ویژه‌برنامه «بچه‌های ایران، بچه‌های غزه» به خبرنگار مهر گفت: آمده‌ام تا از دوستانم در فلسطین حمایت کنم و بگویم که همه ما دعا می‌کنیم تا خدا همه بچه‌های غزه را با پدر و مادرهایشان نجات دهد.

«خاله قاصدک» یکی دیگر از مجریان برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون بود که در این ویژه‌برنامه روی سن رفت و از کودکان حاضر در مراسم خواست که با کودکان غزه همدلی کنند و یک دل و یکرنگ باشند.

این مراسم با دکلمه‌خوانی و شعرخوانی کودکان و همچنین اجرای موسیقی توسط خوانندگان جوان و اجرای موسیقی آیینی همراه بود.