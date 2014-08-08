۱۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

مدال‌های المپیک نوجوانان نانجینگ رونمایی شد

در فاصله 9 روز تا آغاز رقابتهای المپیک نوجوانان نانجینگ، مدال های طلا، نقره و برنز این بازی‌ها رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین المللی المپیک سپتامبر سال گذشته درخواست خود را برای طراحی مدال‌های المپیک جوانان ارائه کرد و یک گروه از داوران این طرح را در ماه دسامبر تصویب کرد.

"ماتژ چیکا" برنده این طرح شد و نام طرح خود را "راه قهرمانان" گذاشت. طرح این طراح  23 سالهاسلواک از میان 300 درخواست دیگر برگزیده شد.

داوران کمیته ملی المپیک طرح مدال چیکا را نو، جدید و سرشار از حرکت توصیف کردند.

طرح انتزاعی چیکا، مسیر ورزشکاران برنده بر روی سکو را نشان می‎دهد. آن سوی مدال هم چشم انداز شهر تاریخی نانجینگ به تصویر کشیده شده است.

