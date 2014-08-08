به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته بین المللی المپیک سپتامبر سال گذشته درخواست خود را برای طراحی مدالهای المپیک جوانان ارائه کرد و یک گروه از داوران این طرح را در ماه دسامبر تصویب کرد.
"ماتژ چیکا" برنده این طرح شد و نام طرح خود را "راه قهرمانان" گذاشت. طرح این طراح 23 سالهاسلواک از میان 300 درخواست دیگر برگزیده شد.
داوران کمیته ملی المپیک طرح مدال چیکا را نو، جدید و سرشار از حرکت توصیف کردند.
طرح انتزاعی چیکا، مسیر ورزشکاران برنده بر روی سکو را نشان میدهد. آن سوی مدال هم چشم انداز شهر تاریخی نانجینگ به تصویر کشیده شده است.
