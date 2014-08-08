تراکتورسازی به دنبال بالانشینی در زاینده رود/ ذوب آهن برای تلافی می آید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور دیروز پنجشنبه با انجام چهار دیدار آغاز شد و قرار است امروز جمعه با انجام چهار دیدار باقی مانده به پایان برسد.

در یکی از بازی های مهم هفته دوم، بر اساس برنامه تیم تراکتورسازی تبریز در فولادشهر میهمان تیم ذوب آهن اصفهان است. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از پیروزی هفته اول خود برابر فولاد خوزستان در رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور و کسب سه امتیاز روحیه بخش، این روزها خود را برای مصافی سخت در فولادشهر اصفهان برابر تیم ذوب آهن آماده می کند.

تراکتورسازان که در بازی اول خود مقابل دیدگان نزدیک به 20 هزار تماشاگر توانستند بازی بهتری نسبت به قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انجام دهند، این هفته باید برابر تیمی قدرتمند به نام ذوب آهن صف آرایی کنند. ذوبی ها بازی اول خود را در قم به صبا باخته اند و حالا منتظر مصاف با تراکتورسازی هستند تا بلکه اولین برد خود را با یحیی گل محمدی در لیگ چهاردهم ثبت کنند.

راند دوم مصاف تبریز و اصفهان در زاینده رود

این هفته فوتبالدوستان شاهد مصاف دو تیم تبریزی با دو تیم اصفهانی هستند که البته در بازی اول که دیروز برگزار شد، تیم گسترش فولاد در ورزشگاه اختصاصی خود برابر تیم سپاهان اصفهان با دو گل مغلوب شد تا راند اول پیکار فوتبال دو شهر را، زردپوشان زاینده رود به نفع خود به پایان ببرند.

اما در راند دوم مصاف تیم های تبریزی و اصفهانی در هفته دوم لیگ چهاردهم، تراکتورسازی در فولادشهر اصفهان به میهمانی ذوب آهن خواهد رفت.

تراکتورسازی در بازی اول خود در فصل جدید توانست یکی از مدعیان قهرمانی و مدافع عنوان قهرمانی را در تبریز دو بر یک شکست داده و گام نخست را محکم بردارد. برتری شاگردان رسول خطیبی برابر فولاد خوزستان در هفته اول نشان داد که تبریزی ها در این فصل نیز برای رقابتی سخت با دیگر رقبا آماده شده اند و اکنون نوبت تیم ذوب آهن است که باید برابر تیم جاه طلب تراکتورسازی به میدان برود.

تراکتورسازان نیز همچون دیگر تیم های برنده هفته اول که تعدادشان چهار تیم بود، دوست ندارند روند امتیازگیری شان متوقف شود و قطعا هواداران تراکتورسازی به دنبال این هستند تا تیم محبوب خود را در پایان هفته دوم در زمره بالانشینان ببینند.

در سوی مقابل تیم ذوب آهن اما شرایط متفاوتی دارد. این تیم که در هفته اول برابر تیم نه چندان قدرتمند صبای قم شکست خورد، در هفته دوم قطعا به دنبال جبران شکست و نتیجه ضعیف هفته اول خود خواهد بود و در رسیدن به این هدف باید از سد حریف قدری به نام تراکتورسازی عبور کند.

تحقق این مهم برای تیم یحیی گل محمدی در اصفهان چندان هم راحت نخواهد بود و با اینکه ذوب آهن نسبت به دو فصل اخیر شرایط متفاوتی پیدا کرده و با خریدهای خوبی که داشته است، قوی تر از قبل شده اما با این حال تیم دونده تراکتورسازی بدون شک میهمانی سمج برای اصفهانی ها خواهد بود.

ذوب آهن با داشتن نفرات مطرحی در خط هافبک می تواند از این ناحیه نسبت به رقیب تبریزی خود برتری داشته باشد و در سوی مقابل نیز خط دفاع و حمله سرخپوشان تراکتورسازی بر ذوب آهن چربش خواهد داشت.

بر اساس برنامه امروز جمعه به غیر از میهمانی تراکتورسازی در اصفهان برابر ذوب آهن، ملوان در انزلی با صبای قم مصاف می دهد، نفت مسجد سلیمان تازه لیگ برتری شده میزبان پدیده مشهد دیگر تیم تازه وارد به لیگ برتر است و دو تیم همنام استقلال تهران و استقلال خوزستان در ورزشگاه آزادی به دیدار هم می روند.