صعود تفريحي به كوه خلج براي مسافر شيرازي مشهد عاقبت نداشت

مدير حوزه 3 آتش نشاني مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: بدليل عدم استفاده از وسايل ايمني كوهنوردي مسافر شيرازي از ارتفاعات خلج سقوط کرد و در دم جان باخت.

ابوالفضل تيموري بيان كرد: امروز در ارتفاعات كوههاي خلج مسافري 40 ساله كه به اتفاق دو نفر از بستگانش براي صعود از كوه بالا رفته بود به علت نامعلوم از كوه سقوط كرد.

وي علت مرگ وي را برخورد با تخته سنگ اعلام كرد و گفت: نجاتگران آتش نشاني مشهد جسد وي را از دامنه اين كوه تا پيش از حضور نيروهاي هلال احمر به پايين منتقل كردند.

تيموري عنوان كرد: جسم بي جان اين فرد توسط نيروهاي ايستگاه 2 آتش نشاني به نيروهاي انتظامي تحويل شد.