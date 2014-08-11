هنر اصحاب رسانه ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم نوروزیان عصر دوشنبه در نشست با مدیران رسانه های خراسان شمالی افزود: رسانه ها باید با ایجاد فضای امید در راستای اصلاح امور جامعه و رفع مشکلات مردم حرکت کرده و با نقد منصفانه از سیاه نمایی پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه هر حرفه ای دارای یک شرافت کاری است، اظهار داشت: شغل شریف خبرنگاری نیز دارای حرمت و شرافتی است و جامعه رسانه ای باید شرافت کار خبری خود را حفظ کنند.

نوروزیان با اشاره به رسالت خبرنگاران در انعکاس اخبار و گزارشات بیان داشت: باید برای رفع مشکلات مردم تلاش شود و رسانه ها در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه از هر گونه سیاه‌نمایی و مچ‌گیری پرهیز کنند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تاکید بر استمرار آموزش خبرنگاران و به روز بودن آنان، تصریح کرد: خبرنگاران باید پیرامون موضوعات مختلفی که نیاز رسانه است مطالعه جدی داشته باشند.

وی پیگیری استانداری خراسان شمالی از ستونی با عنوان " صدای مردم" در نشریات و روزنامه های استان را یکی از اقدامات خوب و موثر در اداره کل روابط عمومی استانداری دانست و گفت: با پیگیری های انجام شده امروز این ستون به انتشار پاسخ های مسئولین به حرف های مردم، تغییر کرده و ادارات موظف شده اند در رابطه با حرف ها و سئوالات مردم پاسخگو باشند.

معاون استاندار خراسان شمالی در ادامه این نشست از برخوردهای اخیر دو نشریه استان اظهار تاسف کرد و گفت: از اقدامات اخیری که این روزها در دو روزنامه استانی مشاهده می شود به شدت گله مندم و انتظار دارم اگر با یکدیگر مشکلی دارند از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند و از تخریب یکدیگر آن هم در ایامی که مزین به روز و هفته خبرنگار است پرهیز کنند.

نوروزیان تصریح کرد: این گونه برخوردها علاوه بر اینکه موجب تضعیف رسانه می شود، فضای رسانه ای استان را خدشه دار و به جایگاه نشریات نیز آسیب می زند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در پایان از تلاش ها و زحمات خبرنگاران که با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه به منظور رفع مشکلات مردم همراه است تشکر و قدردانی کرد.