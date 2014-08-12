گزارش موفقیت ایران در استرداد اموال تاریخی به متولیان میراث فرهنگی در ترکیه ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار هیات مهمان از کشور ترکیه به منظور همکاری های فنی مشترک با unodc تهران به منظور تبادل تجارت در زمینه ثبت و مستند نگاری اموال فرهنگی تاریخی، شیوه های حفاظت و حراست و چگونگی کشف و پیگیری جرایم علیه این اموال عصر روز دوشنبه 20 مردادماه در سالن اجتماعات موزه فرش برگزار شد.

در این برنامه نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی ، اداره کل موزه ها، بخش حقوقی ، اداره کل پلیس بین المللی ناجا، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نماینده unodc در تهران حضور داشتند و به بررسی قاچاق اشیای عتیقه و تلاش برای استرداد این اموال پرداختند آنها هر کدام فعالیت های حوزه سازمانی خود را در این باره به هیات مهمان ترک ارائه دادند چرا که پیش از این در دسامبر سال 2013 یک هیات ایرانی به ترکیه اعزام شده بود تا درباره فعالیت های این کشور در پیگیری اموال قاچاق شده از ترکیه اطلاعات لازم را کشف کند.

در این برنامه فولادی به نمایندگی از دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی گزارشی از اقدامات انجام شده برای بازپس گیری اموال تاریخی ارائه داد.

وی گفت: در زمستان سال 85 از طریق وزارت کشور ایتالیا به سفارت ایران در رم توقیف یک محموله از اشیای تاریخی که توسط پلیس امنیتی آن کشور از باندهای سازمان یافته، کشف شده بود، اعلام شد. کارشناسان موزه هنر شرق رم این اموال را ایرانی دانستند و خواستند تا مدارک ایرانی بودن این اشیا را ارائه کنیم. با ارائه این مدارک این محموله به ایران آمد.

وی ادامه داد: مورد دیگر درباره کاشی هایی متعلق به مقبره سلطان احمد در شهرستان آمل بود. این کاشی ها در زمانی که کسی داخل مقبره تردد نداشته، از بنا جدا و دزدیده شده بود. پلیس اینترپل انگلستان اطلاع داد که تعدادی کاشی در یک حراجی به فروش می رسد که احتمالا ایرانی است. آنها از ما مدارک ایرانی بودن این کاشی ها را خواستند. اداره کل موزه ها نیز این مالکیت را اثبات کرد و در نهایت به ایران برگشت داده شد.

در همین هنگام نمایندگان میراث فرهنگی ترکیه که در جلسه حاضر بودند خطاب به فولادی گفتند شما خیلی خوش شانس یودید که توانستید این اموال را به ایران برگردانید چون در بسیاری از موارد ما می دانیم که اشیای تاریخی در حال حراج در کشور دیگر متعلق به ماست و حتی مدارک موجود این مالکیت را اثبات می کند اما بازهم نمی توانیم آن را به کشورمان عودت دهیم.

فولادی نیز در پاسخ به این صحبت گفت: ما مواردی را برای شما شرح دادیم که در آن موفق شده ایم. وگرنه موارد دیگری هم بوده اند که به نتیجه نرسیده ایم!

قرار است روز سه شنبه در ادامه این مراسم، تفاهمنامه ای بین طرف ایرانی و ترک در خصوص همکاری های بیشتر در زمینه استرداد اموال تاریخی و انتقال تجارب بین دو کشور امضا شود.