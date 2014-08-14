قرار شده ما لال شویم/ داوری ایران در شرایط خوبی قرار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر امیر قلعهنویی، شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پس از دیدار استقلال تهران با سپاهان اصفهان پیرامون بازی اظهار داشت: من به خاطر تعداد تماشاگرانی که برای تماشای این بازی به ورزشگاه آمدند تشکر میکنم و خوشحالم که بازی زیبایی را پس از سالها مشاهده کردیم.
وی بیان داشت: من درباره بازی حرفی نمیزنم زیرا قرار شده که ما لال شویم. در مجموع بازی خوبی بود. متاسفانه مسائلی که پیرامون داوری بازی بود تاثیر زیادی بر روی نتیجه گذاشت. شرایط داوری امروز ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد. امیدوارم به این وضعیت رسیدگی شود و اگر اشتباهی شده حق استقلال بازگردانده شود.
سرمربی تیم استقلال تهران تاکید کرد: اگر مربی اعتراض کند جریمه میشود اما اگر داوری اشتباه کند این اتفاق نمیافتد. تیم ما سه ماه زحمت کشیده و برای آمادگی به اردوهای مختلف اعزام شده اما سه امتیاز این بازی به راحتی با یک اشتباه داوری از دست میرود. امیدوارم از این گونه اتفاقها دیگر در لیگ ما رخ ندهد.
قلعهنویی پیرامون اهمیت فرهنگ پهلوانی افزود: ما باید برای رسیدن به فوتبال آرمانی مبارزه کنیم. تا یک ماه و نیم دیگر مشخص میشود چه کسی در بی اخلاقیهای فوتبال ایران مقصر است. متاسفانه در ایران هر کسی به راحتی میتواند به بقیه اتهام بزند. من متعجب هستم که چرا مطبوعات و رسانههای گروهی با این گونه مشکلات برخورد نمیکنند. متاسفانه مرام قهرمانی در فوتبال ما وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در دو سالی که من در سپاهان خدمت کردم فعالیتهای بسیاری داشتم که تا به امروز میخواستم آن را برای آخرت خود ذخیره کنم اما متاسفانه با اتهام زنیهایی که وجود داشت علاقه دارم این را بگویم که زمانی که من یک میلیارد و 200 میلیون تومان از سپاهان پول گرفتم 200 میلیون تومان به خیریهای در همین اصفهان کمک کردم. کمکهای نقدی و غیر نقدی نیز به تیمهای پایه و تیمهای فوتبال کشور انجام دادم. زمانی که من در تبریز سرمربی تراکتور بودم برای سقف حسینیه اصفهان هزینهای پرداخت کردم.
سرمربی تیم استقلال تهران عنوان داشت: من از آقای شفیعی میخواهم اسناد مالی آن زمان را به خاطر انجام شفاف سازی در اختیار همه بگذارد و در یک کنفرانس مطبوعاتی آن را به مردم اطلاع رسانی کند.
قلعهنویی با اشاره به کیفیت بالای بازی امید ابراهیمی ادامه داد: اگر ما معتقدیم لیگ برتر ما حرفهای است باید برخوردمان حرفهای باشد. من خودم امید ابراهیمی را از شهرداری بندرعباس آوردم و از او درصدی برای این اقدام انجام نگرفتم. به نظر من امید ابراهیمی بهترین هافبک تاریخ ایران است. من تا به امروز در کار سرمربی تیم ملی دخالت نکردهام اما در این مورد باید بگویم امید ابراهیمی حقش بود در جام جهانی فیکس بازی کند و اگر بازی میکرد به طور قطع ما به مرحله بعد صعود میکردیم.
وی افزود: زمانی که جباری از استقلال جدا شد و به سپاهان پیوست ما به سبب اینکه بدنبال فرهنگ پهلوانی بودیم وی را در ورزشگاه آزادی تشویق کردیم. من سپاهان رادوست دارم و یکی از بهترین سالهای عمرم را در آن گذراندم. متاسفانه مشکلاتی که امروز در لحظاتی از بازی برای امید ابراهیمی بود بدور از فرهنگ قهرمانی است.
سرمربی تیم استقلال تهران در باره ساختار دفاعی تیم استقلال خاطرنشان کرد: قبل از آغاز مسابقات اگر ما میدانستیم امیر حسین صادقی نمیتواند به دلیل مصدومیت برای ما بازی کند یک دفاع دیگر به تیم اضافه میکردیم.
قلعهنویی افزود : اگر تیم ما با چالشی روبرو است همه چیز ریشه در عدم حضور دو بازیکن اساسی ما در خط دفاع است. امیدواریم بتوانیم با اضافه کردن عمران زاده و صادقی به ساختار دفاعی تیم قوت ویژهای بدهیم.
وی بیان داشت: متاسفانه در صحنه گل دوم همانطور که ناظر بازی هم با تکان دادن سرش اعتراض خود را به این اشتباه داور انجام داد ما دچار اشتباه داوری شدیم. به همین سبب قصد ارسال فیلم بازی برای کمیته داوری را داریم تا از این مشکلات در لیگ برتر جلوگیری کنیم.
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