مردم قهرمانان واقعی عبور از شرایط سخت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرستان تاکستان که همزمان با هفته دولت برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور و جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: در این جنگ کشور فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، مسئولان و جمعی از دانش‌آموزان، نظامیان و غیرنظامیان را از دست داد، اما به برکت تدابیر رهبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی استوار و پابرجا ماند.

وی افزود: در یک سال گذشته صحنه‌هایی را شاهد بودیم که با همراهی مردم و نیروهای انتظامی رقم خورد و مردم عزیز ایران قهرمانان واقعی این صحنه‌ها بودند؛ صحنه‌هایی که تکرارشدنی نخواهد بود.

فرماندار تاکستان ادامه داد: در شرایطی که پالایشگاه‌ها، تأسیسات برق و جایگاه‌های سوخت کشور مورد هدف قرار گرفت، همکاران ما در این حوزه‌ها با وجود اطلاع از حملات دشمن، پای کار بودند و تلاش کردند تا در تأمین کالاهای اساسی، دارو و سوخت با مشکلی مواجه نشویم.

سلمانی با قدردانی از همراهی مردم در شرایط دشوار کشور بیان کرد: مردم میدان را خالی نکردند و دولت نیز با پشتیبانی مردم توانست به فعالیت و خدمت‌رسانی ادامه دهد.

وی با اشاره به شعار دولت در هفته دولت گفت: شعار امسال دولت در هفته دولت «پای کار، روایت و سازندگی» است و با وجود دشمنی‌ها، تهدیدها و تحریم‌ها، اقدامات خوبی در سطح کشور انجام شده است.

توسعه انرژی‌های پاک در دستور کار دولت

فرماندار تاکستان با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی اظهار کرد: یکی از اهداف دولت و رئیس‌جمهور توجه به انرژی‌های پاک و توسعه انرژی خورشیدی است و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به تدابیر اتخاذشده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امیدواریم در آینده شاهد رفع بخشی از ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی باشیم.

سلمانی همچنین از مردم به دلیل همراهی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی قدردانی کرد و گفت: شرایط سختی بود و جا دارد از مردم به خاطر همراهی و تاب‌آوری تشکر کنم و اگر در این مدت کمبود و کاستی وجود داشت، از مردم عذرخواهی می‌کنم.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام؛ اولویت مدیریت شهرستان تاکستان

فرماندار تاکستان در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده در شهرستان اظهار کرد: مشکلات شهرستان احصا و اولویت‌بندی شده و موضوع راه‌های روستایی، زیرساخت‌های آب آشامیدنی روستاها و مدرسه‌سازی از اولویت‌های مدیریت شهرستان بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های روستایی افزود: با همکاری مجموعه راهداری استان و شهرستان، اقدامات مناسبی برای بهسازی و توسعه راه‌های روستایی انجام شده و این روند ادامه خواهد داشت.

سلمانی مدرسه‌سازی را یکی دیگر از اولویت‌های شهرستان عنوان کرد و گفت: پروژه‌های مختلف آموزشی با مشارکت خیران در شهرستان در حال اجراست و بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها با مشارکت خیران ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: در هفته دولت نیز یکی از واحدهای آموزشی که با مشارکت خیران ساخته شده بود، در بخش خرمدشت و روستای پناه‌آباد افتتاح شد.

آبرسانی به روستاها در مسیر تکمیل

فرماندار تاکستان آبرسانی را یکی از پروژه‌های مهم شهرستان دانست و بیان کرد: پروژه آبرسانی به روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی در شهرستان در حال اجراست و بخشی از روستاها در ایام هفته دولت از نعمت آب پایدار بهره‌مند شدند.

سلمانی افزود: با تکمیل این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات آب آشامیدنی روستاهای شهرستان برطرف خواهد شد.

هدایت اعتبارات به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به شهرستان اظهار کرد: تلاش کردیم اعتبارات به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند تا طرح‌های نیمه‌تمام شهرستان هرچه سریع‌تر تکمیل شوند.

فرماندار تاکستان افزود: برخی پروژه‌ها سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند و تلاش کردیم با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی، روند اجرای آنها را فعال کنیم.

سلمانی در پایان ضمن قدردانی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی و شهرستانی، اعضای شوراهای اسلامی، شهرداران، خیران و همه افرادی که در اجرای پروژه‌های شهرستان نقش داشتند، خاطرنشان کرد: همراهی همه مجموعه‌ها برای به سرانجام رساندن پروژه‌ها قابل تقدیر است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد اتفاقات خوبی در شهرستان تاکستان باشیم.