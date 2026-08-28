دری: مکتب رجایی و باهنر ترازوی سنجش مدیران در خدمت به مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: دستگاه‌ها با روحیه جهادی و همدلی برای حل مشکلات مردم، تقویت تولید و رونق اقتصادی تلاش کنند.

وی افزود: ملت ایران همواره بر حفظ منافع ملی، عزت، استقلال و اصول اساسی کشور پایدار بوده و در این مسیر با هیچ قدرتی معامله نمی‌کند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: مردم اجازه دخالت دشمنان در سرنوشت کشور و خدشه به استقلال، عزت و آرمان‌های انقلاب اسلامی را نخواهند داد.

وی ادامه داد: دشمنان بدانند فشار و تهدید نمی‌تواند اراده مردم برای دفاع از کشور، استقلال و منافع ملی را درهم بشکند.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد و مسلمانان باید در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان هوشیار باشند.

وی افزود: حفظ عزت، استقلال و امنیت جهان اسلام و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه باید در اولویت مسلمانان باشد.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: هفته وحدت باید به فرصتی برای نهادینه‌سازی فرهنگ برادری، همدلی و انسجام میان مسلمانان تبدیل شود.

وی ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: این هفته یادآور مجاهدت و شهادت شهیدان رجایی و باهنر و نماد اخلاص، ساده‌زیستی و خدمت صادقانه به مردم است.

خطیب جمعه اراک تصریح کرد: شهیدان رجایی و باهنر الگوی مسئولان هستند و مدیران باید خدمت به مردم، رفع مشکلات، مبارزه با فساد و صیانت از بیت‌المال را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: مسئولیت در نظام اسلامی امانتی برای خدمت به مردم و اعتلای کشور است و مدیران باید این اصل را سرلوحه کار خود قرار دهند.