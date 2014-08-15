کمیته ملی المپیک درگذشت مهدی نفر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، در متن پیام تسلیت کمیته ملی المپیک آمده است:"خبر درگذشت مهدی نفر خبرنگار و گزارشگر فعال و با اخلاق ورزشی کشور چنان سنگین و جان سوز است که به سختی به بار می‌نشیند ولی برابر تقدیر حضرت حق چاره‌ای جز تسلیم رضا نیست.

این ماتم جانگداز را به،خانواده محترم وی بخصوص زحمتکشان عرصه رسانه ورزشی صمیمانه تسلیت گفته و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌کنیم. خداوند قرین رحمتش فرماید."

از سوی دیگر و به دنبال انتشار خبر ناگوار درگذشت خبرنگار جوان خبرگزاری فارس و برنامه ورزش و مردم، موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران پیام تسلیتی صادر کرد. متن این پیام بدین شرح است:

"متاسفانه با خبر شدیم دوست عزیزمان آقای مهدی نفر، خبرنگار زحمتکش و متعهد خبرگزاری فارس و گزارشگر برنامه ورزش و مردم بامداد پنجشنبه شب در یک حادثه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت. موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران این ضایعه دردناک را خدمت خانواده آن مرحوم، جامعه رسانه‌ای و خانواده بزرگ ورزش کشور تسلیت عرض کرده، از درگاه ایزد متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان طلب صبر می‌کند."

به همین مناسبت و بنا به پیشنهاد منصور قنبرزاده، مدیرعامل باشگاه نفت تهران، پیش از آغاز بازی امروز تیم‌های صنعتی خوزستان و نفت تهران، یک دقیقه سکوت اعلام خواهد شد.

مرحوم مهدی نفر کارمند وزارت ورزش و جوانان و از خبرنگاران فعال و با اخلاق حوزه ورزشی بوده که علاوه بر خبرگزاری فارس در برنامه ورزش و مردم نیز به عنوان گزارشگر فعالیت می‌کرد.