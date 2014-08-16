آمریکا برای دعوت از تیم ایران کاملا مصمم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران صبح امروز شنبه به وقت تهران سومین بازی تدارکاتی خود را در شهر لس آنجلس برابر آمریکا برگزار کرد و با استفاده از ترکیب اصلی مقابل این تیم برنده شد تا بعد از دو باخت متوالی سرانجام قهرمان لیگ جهانی 2014 را شکست دهد.

محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون ایران بعد از این دیدار در گفتگو با تلویزیون آمریکا، در خصوص سفر ایران به این کشور بیان کرد: توافق همکاری فدراسیون‌های ایران و آمریکا قبل از لیگ جهانی صورت گرفت و وقتی ما در آن مسابقات چهارم شدیم آمریکایی‌ها مصمم شدند که از تیم ایران برای بازی تدارکاتی دعوت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه در لیگ جهانی سال آینده ما با آمریکا همگروه شدیم و باید دو بازی در اینجا و دو مسابقه هم در تهران برگزار کنیم این دعوت را پذیرفتیم تا بتوانیم چند مسابقه تدارکاتی را در خاک آمریکا برگزار کنیم.