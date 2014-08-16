بیرالوند و رضازاده شانس کسب مدال طلا ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، براساس استارت لیست اولیه مسابقات وزنه برداری المپیک نانجینگ، رقابتهای وزن 85 کیلوگرم با حضور 5 وزنه بردار برگزار می‌شود که ختاک خوگائف از روسیه با رکورد ورودی 330 کیلوگرم شانس اول کسب مدال طلا به شمار می‌رود.

فرخودبک سوبیروف از ازبکستان و رضا بیرالوند از ایران به ترتیب با 325 و 320 کیلوگرم در رده های دوم و سوم قرار دارند. خوگائف روس سال گذشته عنوان قهرمانی جهان و اروپا را به دست آورد و بهترین رکورد مجموعش نیز 326 کیلوگرم بود. این درحالی است که رضا بیرالوند سال گذشته با حدنصاب مجموع 312 کیلوگرم قهرمان آسیا شد.



در دسته فوق سنگین هم که هشت وزنه بردار حضور دارند، سیمون مارتیروسیان از ارمنستان با رکورد ورودی 380 کیلوگرم شانس اول کسب مدال طلا به شمار می‎رود. این وزنه بردار ارمنستانی که سال گذشته عنوان قوی‎ترین نوجوان جهان را به دست آورد، امسال و در رقابتهای قهرمانی اروپا با رکورد مجموع 397 کیلوگرم روی سکوی قهرمانی ایستاد. بعد از مارتیروسیان، تاماش کادوسی از صربستان با رکورد ورودی 330 کیلوگرم دوم است وآنتونی کولیت از فرانسه هم با 325 کیلوگرم در جای سوم قرار دارد. در این دسته سعید رضازاده از ایران با رکورد ورودی 320 کیلوگرم رقابت نزدیکی با دو وزنه بردار صرب و فرانسوی خواهد داشت.