چرا در زمان تقابل ها لیست سیاه منتشر می شود؟/اسامی لیست بورسیه ها را به قوه قضاییه بدهند نه به رسانه ها

محمدنبی جبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استیضاح فرجی دانا، گفت: ما موافق استیضاح وزیر علوم هستیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: اگر فرجی دانا در جلسه استیضاح روز سه شنبه مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد اقداماتی را که انجام می داده است را صددرصد تشدید خواهد کرد.

وی همچنین در واکنش به انتشار لیست بورسیه های غیر قانونی گفت: چرا این لیست به قوه قضاییه ارسال نشده است و آنرا در رسانه ها می بینیم؛ چرا این لیست در نزدیکی استیضاح وزیر علوم مطرح شده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی لیست بورسیه های غیر قانونی را بازی سیاسی نامید و گفت: رئیس جمهور سابق هم هرچند وقت یکبار می گفت "بگویم بگویم" آخر هم نگفت و رفت.

حبیبی، خاطرنشان کرد: چرا در زمان تقابل های میان شخصیت ها لیست های سیاه منتشر می شود؛ اگر اینان صادق بودند لیست را به قوه قضاییه ارسال می کردند.