ادای احترام جشنواره فیلم استکهلم به لورن باکال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکین دیلی، استکهلم پایتخت سوئد بیست و پنجمین جشنواره سینمایی خود را به یاد لورن باکال بازیگر پیشکسوتی که هفته پیش درگذشت، برگزار می کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم استکهلم که امسال بیست و پنجمین دوره‌اش را پشت سر می گذارد، اعلام کرد این دوره را به یاد بازیگر عصر طلایی هالیوود اختصاص می دهد. این بازیگر در سال 2000 جایزه یک عمر دستاورد هنری را از این جشنواره سینمایی دریافت کرده بود.

در آن زمان، باکال به جشنواره آمده بود تا جایزه‌اش را دریافت کند و با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی به گزارشگران گفته بود: اگر می‌خواهید بازیگر باشید باید اول یاد بگیرید چطور بازی کنید، بعد ممکن است بتوانید ستاره شوید. اما اگر می‌خواهید یک ستاره باشید، این هدف شماست، آنوقت دیگر امکان ندارد یک بازیگر شوید و به همین دلیل هرگز یک ستاره نخواهید بود.

او در آن زمان یک هفته در جشنواره شرکت کرد و خاطرات فراموش نشدنی از افرادی که برای دیدارش به جشنواره می آمدند به جای گذاشت.

این بازیگر که پس از بازی در فیلم «داشتن یا نداشتن» در سال 1944 موفق به کسب نامزدی اسکار شده بود از این که یکی از اسطوره های هالیوود خوانده شود امتناع می کرد و می گفت ترجیح می‌دهد بیشتر بر حال و آینده تمرکز کند.

لورن باکال که در 89 سالگی درگذشت، 11 سال همسر همفری بوگارت بود و در فیلم هایی چون «داشتن یا نداشتن» و «کی لارگو» در برابر همسرش نقش آفرینی کرده بود. این دو به عنوان یکی از زوج‌های محبوب هالیوود، نقش های رمانتیک زیادی را بر پرده بردند.

بسیاری از فیلم‌های باکال امروز از آثار کلاسیک سینما محسوب می شوند که «داشتن و نداشتن» و «خواب بزرگ» (1946)، «گذرگاه تاریک» (1947) و «کی لارگو» (1948) از جمله آنها هستند. او در فیلم «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» به کارگردانی سیدنی لومت هم خوش درخشید.

باکال یک بار برای بازی در نقش مادر باربارا استرایسند در فیلم «آینه دو چهره دارد» در سال 1996 نامزد جایزه اسکار شد. او در سال 2010 یک اسکار افتخاری برای حضورش در فیلم های دوران طلایی سینمای آمریکا از آکادمی گرفت.

ژان لوک گدار، رومن پولانسکی، دیوید لینچ، دنیس هوپر، جنا رونالدز، کوئنتین تارانتینو و اولیور استون از دیگر چهره‌هایی هستند که جایزه یک عمر دستاورد هنری جشنواره فیلم استکهلم تاکنون به آنها اهدا شده است.

بیست و پنجمین جشنواره فیلم استکهلم از 5 تا 16 نوامبر(14 تا 25 آبان) در استکهلم برگزار می‌شود.