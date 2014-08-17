امسال مصرف برق در كشور 8.5 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، همايون حائري پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداري از پروژه هاي پست 20/132 كيلوولت بدرانلو و خط 132 كيلوولت تغذيه آن، با اشاره به اين كه پروژه مزبور به سيستم DCS مجهز است، افزود: اين سيستم كه درواقع فناوري هوشمند كنترل از راه دور پست هاي برق است؛ يكي از پيشرفته ترين فناوري هاي دنيا در زمينه صنعت برق محسوب مي شود كه با همكاري بين صنعت و دانشگاه، اكنون در كشور بومي شده است.

به گفته وي در اين زمينه شركت برق خراسان در كشور پيشتاز بوده و به عنوان قطب اتوماسيون برق در كشور به شمار مي رود.

حائري در ادامه با اشاره به ميزان مصرف برق در كشور با بيان اين كه كل مصرف برق كشور در يك سال گذشته 48 هزار و 500 مگاوات بوده است، اضافه كرد: اين ركورد به هيچ عنوان پسنديده نيست علي الخصوص با توجه به اين كه بيش از يك سوم كل اين مصرف مربوط به بخش سرمايشي بوده كه براي چرخه توليد و درآمد ناخالص ملي سود چنداني نداشته است.

وي اظهار داشت: در تابستان امسال رشد مصرف انرژي در صنعت برق روزانه بيش از يك ميليون مگاوات بوده كه نسبت به سال گذشته 8.5 درصد افزايش مصرف انرژي را نشان مي دهد.

به گفته مديرعامل شركت مادر تخصصي توانيز اين ميزان افزايش در مصرف انرژي برق تقريبا در دنيا بي سابقه است به گونه اي كه اكنون در بسياري از كشورها رشد مصرف انرژي برق منفي شده است.

وي تصريح كرد: اين ميزان افزايش به معناي آن است كه براي جلوگيري از كمبود برق در كشور، مي بايد سالانه 10 درصد به ميزان توليد برق افزوده شود كه اجرايي شدن آن نيازمند صرف هزينه و تلاش فراواني است.

حائري اظهار داشت: بايد تلاش كنيم مصرف انرژي در كشور را به سمت جايگاه هايي كه درآمد ملي را افزايش مي دهند؛ سوق دهيم چرا كه اگر مصرف برق در جهت افزايش بهره وري نباشد؛ از نظر اقتصادي درست نبوده و با منافع ملي نيز سازگاري ندارد.

وي با تأكيد بر لزوم فرهنگ سازي در اين زمينه از راه اندازي مركز فرماندهي مديريت تقاضاي برق در كشور در سال جاري خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه با راه اندازي اين مركز اقداماتي اساسي در راستاي بهبود فرهنگ مديريت مصرف در كشور انجام شود.

مصطفي رجبي، معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان نيز در اين مراسم اظهار كرد: شمار مشتركان برق در استان خراسان شمالي 305 هزار مشترك بوده و قدرت نصب شده نيروگاهي در اين استان نيز 945 مگاوات است.

وي با بيان اين كه پيك بار مصرف برق در خراسان شمالي 265 مگاوات است، افزود: بر اين اساس اين استان بضاعت صادرات برق به استان هاي همجوار و كشور تركمنستان را دارد كه در اين زمينه اقداماتي نيز انجام شده است.

رجبي با اشاره به راه اندازي پست برق 20/132 كيلوولت بدرانلو و خط 132 كيلوولت تغذيه آن، اضافه كرد: براي احداث اين پروژه در مجوع اعتباري بيش از 68 ميليارد ريال هزينه شده است.

به گفته وي در اين پست برق دو دستگاه ترانسفورماتور هر كدام به ظرفيت 30 مگاوات آمپر، تجهيزات دو بي خط 132 كيلوولت، تجهيزات دو بي ترانسفورماتور و 12 فيدر 20 كيلوولت شامل دو فيدر جهت خازن و 10 فيدر خط خروجي 20 كيلوولت نصب شده و سيستم كنترل و حفاظت آن از نوع DCS و قابل كنترل از راه دور است.

رجبي اهداف اجراي اين پروژه را شامل ارتقاي قابليت اطمينان تأمين برق شهرستان بجنورد، تأمين برق مورد نياز مشتركين صنعتي، كشاورزي و ساير متقاضيان، اصلاح ولتاژ و افزايش ظرفيت تأمين برق در منطقه، تعديل بار پست بجنورد، افزايش ظرفيت 60 مگاولت آمپر به شبكه توزيع برق خراسان شمالي از طريق پست بدرانلو و كاهش تلفات در شبكه فشار متوسط برشمرد.

موسي الرضا ثروتي، نماينده مردم شهرستان هاي بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شوراي اسلامي نيز در آيين بهره برداري از اين پروژه ها، با انتقاد از مصرف بالاي برق در كشور، بر كاهش ميزان مصرف تأكيد كرد و گفت: با وجود آن كه يكي از اهداف هدفمندسازي يارانه ها بهبود مصرف انرژي در كشور بود اما به دليل اجراي ناقص اين قانون، اهداف مورد نظر محقق نشد.

وي با اشاره به بررسي طرح توسعه روستاها در مجلس شوراي اسلامي و اجراي طرح هاي برق رساني براي روستاهاي بالاي 10 خانوار جمعيت، از مسؤولان شركت برق خواست تا با استفاده از اين طرح، نسبت به تأمين اعتبار براي برق رساني به روستاهاي بالاي 10 خانوار اقدام كنند.

ثروتي همچنين با تأكيد بر راه اندازي هر چه سريع تر خط 400 كيلوولت برق در بجنورد، اظهار داشت: بجنورد تنها مركز استان در كشور است كه از خط 400 كيلوولت برق محروم بوده و اين نقص بارها سرمايه گذاران بزرگ را از سرمايه گذاري هاي كلان در خراسان شمالي بازداشته است.

وي خواستار تكميل هر چه سريع تر پروژه پست برق 400 كيلوولت بجنورد شد و اظهار اميدواري كرد كه با راه اندازي اين طرح، زمينه خدمت رساني بهتر و بيشتر به مردم و سرمايه گذاري هاي كلان در استان خراسان شمالي فراهم شود.