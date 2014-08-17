به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه اجرای نمایش عظیم «شبی در کهکشان ها» و پس از تماشای بزرگترین نمایش ترکیبی کشور گفت: برنامه بسیار خوبی بود. البته من چند سال قبل «شب آفتابی» را دیده و همان موقع هم تحسین کرده بودم اما آنچه که در «شبی در کهکشان ها» اجرا شد، پیشرفته تر، کامل تر و صیقل خورده تر از برنامه شب آفتابی بود و به نظر من یک صورت کاملتری پیدا کرده بود.

وی با اشاره به بخش های اجرا شده در نمایش عظیم «شبی در کهکشان ها» تصریح کرد: به نظر من جنبه مهم این برنامه این است که حرف دل مردم را می زند. من خیلی برنامه های هنری حتی پیش از انقلاب دیدم. نمایش های زیادی دیده ام. امشب و در حال اکران این نمایش در این فکر بودم که ای کاش یک شب، از هنرمندان قدیمی که من به آنها احترام می گذارم دعوت می کردید، می آمدند و می دیدند که این نوع دیگری از هنر است. در عین حال که صد در صد هنر است اما نوعی از هنر است که هنرمندان ما باید به این جنبه توجه می کردند و بکنند. این سبک هنر مهم است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خطاب به هنرمندان و جامعه هنری بیان کرد: حرف ما با هنرمندان و جامعه هنری این است که به این دریای عظیم مردم بپیوندند و این روح عظیم را درک کنند. ملت این است، انقلاب و صفای مردم این است. در واقع آن چیزی که در سراسر این نمایش در ذهن من خطور می کرد این بود که ای کاش هنرمندان ما این روح را درک کرده و فاصله خودشان را با توده مردم کم می کردند.

وی متذکر شد: شما کدام نمایشنامه را سراغ دارید که بتواند سی شب متوالی هر شب بیش از سه هزار نفر را پذیرا باشد و من اطمینان دارم اگر امکان می بود که صد شب دیگر این برنامه اجرا می شد، قطعا یک جای خالی هم پیدا نمی شد.

حداد عادل در ادامه افزود: هنرمندان ما باید از خودشان بپرسند چه سِرّی است که این برنامه اینطور مورد استقبال قرار می کیرد و چکار باید کرد تا این فاصله پر شود. این یک نکته مهمی است که من امشب به این فکر می کردم.

وی ضمن تمجید از برگزاری این نمایش از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: من این اقدام سازمان را هم تایید و هم از آقای مرادی خیلی تشکر می کنم. فکر می کنم سازمان فرهنگی هنری در جای خودش قرار گرفته است. یعنی کاری که باید بکند، کرده است. این سرمایه ای که در این سال ها از «شب آفتابی» شروع شده و تا اینجا ادامه پیدا کرده نباید ضایع شود و از دست برود. این کار، کار بجا و شایسته ای بوده. امیدوارم تجربه امسال برای سال آینده راه را برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بیشتر باز کند.

حداد عادل از آمادگی کامل مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تمدید اکران نمایش عظیم «شبی در کهکشان ها» خبر داد و گفت: من نمی دانم چند نفر از نمایندگان مجلس این نمایش را دیده اند اما ای کاش خودم زودتر می آمدم و همکارانم را در مجلس آگاه می کردم از این برنامه دیدن می کردند.

وی بر همین اساس ادامه داد: امشب به ذهنم رسیده بود که روز یکشنبه که به صحن علنی می روم یک یادداشتی برای همه نمایندگان بفرستم و از آنها درخواست کنم که بیایند نمایش «شبی در کهکشان ها» را ببیند که اگر اکران آن ادامه پیدا بکند قطعا این کار را خواهم کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطر یادآور شد: مجلس هر کاری که شما بخواهید انجام می دهد. مجلس و بدنه مجلس از جنس این نمایش است ولی الحمدالله شما به کمک مجلس احتیاجی ندارید. همانطور که تا بحال خدا کمکتان کرده بعد از این هم همینطور خواهد بود اما اگر احساس کردید که مجلس باید کاری بکند به ما بفرمایید و ما هم در چارچوب اختیارات خودمان در خدمت شما خواهیم بود.

حداد عادل در پایان خطاب به گروه کارگردانی، مسئولان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و عوامل اجرایی و هنری گفت: شبی در کهکشان ها را گم نکنید. شما راه خودتان را در این کهکشان پیدا کردند این راه را گم نکنند.