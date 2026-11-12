به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین سوگواره «فدائیان ولایت؛ از زهرا(س) تا زهرا» اظهار کرد: مردم استان مرکزی از نخستین ساعات آغاز جنگ با حضور پرشور در میدان‌ها، حمایت از نظام و رهبری را به نمایش گذاشتند و تا امروز نیز با وحدت، مقاومت و مشارکت در عرصه تولید، پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

وی افزود: استان مرکزی بیش از ۶۲۰۰ شهید گلگون‌کفن تقدیم انقلاب اسلامی کرده و در جنگ رمضان نیز نزدیک به ۲۰۰ نفر از فرزندان این استان در راه دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: از شهید سه‌روزه مجتبی، فرزند خردسال این سرزمین، تا فرماندهان عالی‌رتبه‌ای همچون سردار شهید پاکپور و دیگر شهدای نظامی، دفاعی و مردمی، همگی بخشی از کارنامه پرافتخار مردم این استان در مسیر دفاع از انقلاب و کشور هستند.

استاندار مرکزی ادامه داد: شماری از شهدای استان در مراکز نظامی و دفاعی، از جمله منطقه دفاعی خمین، به شهادت رسیدند و گروهی دیگر نیز در منازل مسکونی و واحدهای صنعتی هدف حملات دشمن قرار گرفتند؛ همچنین در حوادث تلخ ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در شیراز، یکی از شهدای مظلوم این استان به شکلی دردناک به شهادت رسید.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: در روزهای پس از این حوادث و پیش از اربعین شهدا، توفیق دیدار با خانواده‌های آنان را داشتم؛ خانواده‌هایی مؤمن، متدین و انقلابی که عمدتاً از اقشار متوسط جامعه بودند و با وجود تحمل داغ عزیزانشان، هیچ مطالبه‌ای جز دفاع از انقلاب، نظام و رهبری و آرزوی سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب نداشتند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از شهدای نظامی و بسیجی جنگ تحمیلی اخیر، متأهل و دارای چند فرزند بودند، اما با اعتقاد راسخ و دلبستگی به آرمان‌های انقلاب، جان خود را در راه دفاع از کشور فدا کردند؛ این روحیه و استواری خانواده‌های شهدا، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی است.

استاندار مرکزی بیان کرد: مردم استان مرکزی از نخستین گروه‌هایی بودند که از ساعت پنج صبح روز دهم اسفندماه در میدان‌ها حضور یافتند و میدان شهدای اراک نیز در شب‌های متوالی به یکی از قاب‌های ماندگار رسانه‌های خبری تبدیل شد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به اجتماع مردمی شب وداع با سردار شهید پاکپور در اراک، همزمان با شب بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان گفت: در آن شب که شماری از فرماندهان سپاه و ارتش نیز در مراسم حضور داشتند، شور و حضور گسترده مردم به اندازه‌ای بود که دشمن تاب نیاورد و چندین نوبت جنگنده‌های خود را به منطقه اعزام کرد و نقاط مسکونی شهر را هدف قرار داد؛ در همین حملات تعدادی از بانوان نیز به شهادت رسیدند، اما مردم میدان را ترک نکردند.

وی ادامه داد: شهر خمین بیش از ۸۰۰ بار هدف اصابت قرار گرفت و خانواده‌های بسیاری در این شهرستان داغدار شدند؛ در برخی موارد چند عضو یک خانواده به شهادت رسیدند و حتی خانواده‌هایی با پنج شهید نیز در میان آسیب‌دیدگان بودند و تعدادی از مدارس در شرق خمین آسیب دیدند و در شهرستان محلات نیز ۲۳۳ واحد صنعتی دچار خسارت شدند.

استاندار مرکزی با تأکید بر تداوم حضور مردم در اجتماعات مردمی تصریح کرد: با وجود گذشت شب‌های متوالی از آغاز این اجتماعات، مردم همچنان با همان شور و انگیزه روزهای نخست در میدان‌ها حضور دارند و چند روز پیش نیز اجتماع بزرگ «جان‌فدای اراک» با مشارکت گسترده مردم و همراهی سپاه و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که تنها در شهر اراک بیش از ۷۰ هزار نفر در آن حضور یافتند.

وی گفت: مردم این خطه از روزهای آغازین نهضت اسلامی و حتی پیش از پیروزی انقلاب تاکنون، همواره در صحنه‌های مختلف دفاع از نظام حضور داشته‌اند و امروز نیز با تقدیم شهدای گرانقدر، حمایت از تولید ملی و ایستادگی در برابر دشمن، بار دیگر بر عهد خود با انقلاب و رهبری تأکید کرده‌اند.

زندیه وکیلی ادامه داد: استان مرکزی در روزهای جنگ نیز در برخی شاخص‌های تولید و اقتصادی رکوردهای مهمی ثبت کرد؛ صنعتگران این استان از جمله نیروهای میهن‌دوستی هستند که در شرایط دشوار، پای کار کشور ایستادند و حتی برخی از آنان با تماس‌های مستقیم اعلام کردند هر آنچه در اختیار دارند برای کمک به نظام و عبور از شرایط جنگی به میدان می‌آورند.

وی افزود: ایمان، روحیه ایثار، همبستگی مردم و تلاش فعالان اقتصادی و صنعتی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای کشور است و امیدواریم به برکت این ایستادگی و توکل بر خداوند، نصرت الهی و پیروزی هرچه زودتر نصیب ملت ایران شود.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: حضور چهره‌های برجسته و همراهی مسئولان و مجموعه‌های مختلف استان در برگزاری آیین‌های بزرگداشت شهدا، نشان‌دهنده اهمیت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده است.

استاندار مرکزی افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تبیین نقش زنان در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی استان مرکزی در عرصه مقاومت و شهادت گفت: همان‌گونه که امام شهیدمان فرمودند، استان مرکزی از دیرباز مرکز شهادت و مهد مقاومت بوده است و مردم این استان امروز نیز با آرمان‌های انقلاب و رهبری بیعتی دوباره دارند. پیام مردم استان مرکزی این است که تا آخر ایستاده‌اند و با تمام توان در مسیر دفاع از کشور، انقلاب و رهبری حرکت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: امید است مردم ایران در سایه رهبری و با تداوم وحدت و مقاومت، شاهد پیروزی‌های بزرگ و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی باشند.