آمانو به دیدار صالحی رفت/ آغاز مذاکرات هسته ای تیم 9 نفره آژانس در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ظهر امروز در سازمان انرژی اتمی کشورمان با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مذاکرات امروز خود در تهران با علی اکبر صالحی در راس هیات 8 نفره قرار دارد.

در گفتگوهای ایران و آژانس در تهران علاوه بر آمانو ترو وارنتا معاون پارلمان آژانس، ماسیمو آپارو رئیس دپارتمان پادمان هسته ای آژانس، آبرت، لیفی، تروتا، کارمونا، بائوته، هیوج و بوته حضور دارند.

از سوی ایران نیز علی اکبر صالحی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده حاضر است و رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، محمد امیری مدیرکل امور پادمان های سازمان انرژی اتمی، پژمان رحیمیان مدیرکل حوزه ریاست سازمان و حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه در مذاکرات حضور دارند.

در پایان این دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی در نشستی خبری در خصوص این گفتگوها نکاتی را مطرح خواهد کرد.

آمانو شب گذشته وارد تهران شد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح امروز با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد و سپس به دیدار حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان رفت.

این دومین بار است که آمانو در دولت یازدهم به تهران سفر کرده است.

مذاکرات آمانو در تهران در راستای 5 اقدام عملی که ایران متعهد به اجرای آن شده، عنوان شده است.