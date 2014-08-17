رونمایی از 5 محصول جدید در پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرنگار مهر امین رضا خالقیان گفت: در دوازدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس ،برترین های پارک فناوری پردیس معرفی می شوند.

وی در ادامه افزود: برترین شرکتهای پارک که از لحاظ نفوذ در بازارهای جهانی و همکاری با طرف‌های خارجی، توسعه اقتصادی، همکاری صنعت و دانشگاه ،توسعه و تولید فناوری، تعالی سازمانی، هم افزایی بین شرکت‌ها ی عضو،همگرای برتر خارجی، فناور برتر، همیار برتر شرکت‌ها، برترین همیار پارک، برترین شرکت عضو مرکز رشد و برترین شرکت دانش بنیان عضو پارک و شرکت هایی که بیشترین اقدامات را در زمینه های مختلف انجام داده اند انتخاب می شوند.

خالقیان اظهار داشت:در این اجلاس شرکت‌های برتر در 8 حوزه و دو حوزه از سازمان‌های برتر همکار پارک و سازمان‌های برتر همکار شرکت‌ها مورد معرفی و تقدیر قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه این اجلاس سالیانه از سال 1381 برگزار می شده اذعان داشت: در بزرگترین گردهمایی پارک فناوری پردیس، گزارش عملکرد یکساله پارک نیز ارائه می شود.

به گزارش مهر، دوازدهمین اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس در سه شنبه 28 مردادماه باسخنرانی مسئولین حوزه فناوری از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و رئیس پارک فناوری پردیس در محل پارک فناوری پردیس برگزار می شود.

