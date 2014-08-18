بالگرد جمعیت هلال احمر کرمانشاه عازم مناطق زلزله زده ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله 6.1 ریشتری به مرکزیت مورموری ایلام در کرمانشاه و شهرستانهای غربی استان نیز احساس شد اما این لرزه ها بسیار خفیف بوده و خسارتی در پی نداشته است.

در همین رابطه مدیرعامل هلال احمر استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تجربیات سالهای گذشته در کرمانشاه بعد از احساس چند پس لرزه در ایلام با مدیر عامل هلال احمر آن استان تماس گرفته و طی گفتگویی اعلام کردم که امکان وقوع زلزله شدید تر در این استان وجود دارد.

عادل شفیعی گفت: بنابر این از همان شب قبل 30 اکیپ امدادی در نزدیکی استان ایلام را به حالت آماده باش در آوردیم تا در صورت نیاز به منطقه اعزام شوند.

وی تصریح کرد: هم اکنون بالگرد هلال احمر استان کرمانشاه برای ارزیابی خسارت ها در منطقه مورموری ایلام در حال گشت زنی است و در صورت نیاز علاوه بر تیم های امدادی آماده ارسال اقلام زیستی از جمله پتو، چادر و سایر موارد به ایلام هستیم.

مدیرعامل هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به احساس خفیف این زمین لرزه در شهر کرمانشاه و مخصوصا شهرستانهای غربی استان اظهار داشت: تعداد اندکی از مردم که زلزله را احساس کردند از منازل خود خارج شدند اما این موضوع چندان فراگیر نبوده و خطری مردم را تهدید نمی کند.