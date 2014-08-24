هدر رفت بخش قابل توجهی از آب شرب تهران به دلیل فرسودگی شبکه

مجتبی عبدالهی در گفتگو با مهر افزود: متاسفانه مشکل کمبود آب در تهران و سایر شهرهای کشور بسیار جدی است و باید همه مسئولان و مردم برای سپری شدن این بحران دست به دست هم بدهند تا با مشکلات جدی مواجه نشویم.

وی ادامه : آب مصرفی برای آبیاری فضاهای سبز، آب خام است و به طور کامل شبکه آبرسانی فضاهای سبز از شبکه آب شرب مجزا است با این وجود دستورالعمل های لازم جهت صرفه جویی در آب مصرفی برای آبیاری فضاهای سبز ابلاغ شده است. به طور مثال در تمام سطح شهر، مشاهده می کنید که آبیاری فضاهای سبز در شب انجام می شود که هوا خنکتر و میزان تبخیر آب کمتر است. همین کار به ظاهر ساده می تواند نقش زیادی در کاهش مصرف آب داشته باشد.

وی افزود: همچنین اقدامات گسترده ای برای ذخیره سازی آب مصرفی فضاهای سبز انجام شده است. از جمله این اقدامات می توان به ساخت مخازنی اشاره کرد که در سطح مناطق جانمایی شده است.



وی با بیان اینکه تاکنون مشکلی برای آبیاری فضاهای سبز نداشه ایم گفت: ذخیره آب مورد نیاز فضاهای سبز شهر تهران اکنون حدود 550 هزار متر مکعب است که در تلاشیم با ایجاد مخازن و ذخیره سازی آب این میزان را به 800 هزار متر مکعب برسانیم.

عبدالهی در پاسخ به این سوال که آیا امکان استفاده از آب خام برای آبیاری فضاهای سبز داخل منازل مسکونی نیز وجود دارد گفت: در حال حاضر چنین امکانی را نداریم اما باید بررسی های لازم انجام شود تا ببینیم به چه صورت می توان از میزان آب مصرفی واحد های مسکونی کاست.

وی خاطر نشان کرد: فرهنگ استفاده صحیح از آب باید بین مردم نهادینه شود و تا عزم ملی و مشارکت عمومی در نحوه صحیح استفاده از آب ایجاد نشود نمی توانیم مشکل پیش رو را پشت سر بگذاریم.

معاون خدمات شهری شهردار تهران با تاکید براینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از آب شرب تهران به دلیل فرسوده بودن شبکه آبرسانی هرز می رود گفت: مسئولان خود اذعان دارند که به دلیل فرسوده بودن شبکه آبرسانی پایتخت حدود 25 درصد از آب شرب و مصرفی مردم هرز می رود به همین دلیل علاوه بر جلب مشارکت مردمی برای کاهش مصرف آب باید در زمینه نوسازی شبکه آبرسانی شهر نیز اقدامات لازم صورت گیرد تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.