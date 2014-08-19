امضاهای طرح استیضاح فرجی دانا افزایش یافت/ 62 امضا پای طرح استیضاح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیاصغر زارعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران از افزایش تعداد امضاهای طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم خبر داد.
وی با بیان اینکه 11 امضا به امضاهای این طرح افزوده شده است، گفت: علت افزایش امضاها برخی بداخلاقیها بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به انتشار اسامی برادران وی در لیست بورسیهها اظهار داشت: اگر برادران من در لیست بورسیهها هستند و درباره آنها طبق ضوابط عمل نشده حتما اقدام قطعی درخصوص آنها صورت گیرد؛ البته باید تاکید کنم که بنده یک برادر دارم که به شهادت رسیده است؛ سه برادر دیگرم نیز بازنشستهاند و هیچ تحصیلات دانشگاهی ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مسائلی در مورد فرزندان برادران شما پیرامون بورسیهها مطرح شده است شما چه توضیحی در اینباره دارید گفت: هیچکدام از فرزندان برادران من تحصیلات دانشگاهی ندارند.
علیاصغر زارعی نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران استیضاح فرجی دانا را آخرین راهکار پیش گرفته از سوی نمایندگان مجلس دانست و گفت: تاکنون بیش از 6 جلسه با حضور استیضاح کنندگان و وزیر علوم برگزار شده که در دو جلسه آن ریاست مجلس و در چهار جلسه مشاور رئیسجمهور حضور داشتند و در تمام این جلسات وعده وعیدهایی داده میشد اما هیچ کدام از آنها عملی نشد.
وی با تاکید بر اینکه استیضاح وزیر علوم به هیچ وجه سیاسی نیست ، تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از استیضاح کنندگان به فرجی دانا رای اعتماد داده بودند و اگر گرایشات سیاسی را مدنظر داشتند از ابتدا به وی رای اعتماد نمیدادند؛ بنابراین تمام دغدغه استیضاحکنندگان بر روی عملکرد فرجی دانا در وزارت علوم و دانشگاهها است.
به گزارش مهر، پیش از این 51 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح فرجی دانا وزیر علوم را امضا کرده بودند که با امضای 11 نفر دیگر ، امضا کنندگان طرح استیضاح به 62 نفر افزایش یافتند.
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