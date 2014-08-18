کمبود منابع آب در خرامه/ شش میلیارد تومان خسارت خشکسالی به کشاورزان پرداخت می شود

احسان خازن در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بخشی از شبکه انتقال آب در حال اصلاح است.

وی با بیان اینکه برای حل مشکل کمبود منابع آبی خرامه دو برنامه درازمدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شده، گفت: در برنامه کوتاه مدت یک حلقه چاه در فاصله 15 کیلومتری خرامه در کوی سیاه حفر می شود که ما ساخت یک مخزن را هم در نظر گرفته ایم که آبی که از این چاه می آید ابتدا وارد این مخزن شود و بعد در اختیار مردم قرار بگیرد.

فرماندار خرامه ادامه داد: به جز این چاه، دو حلقه چاه دیگر نیز حفر خواهد شد.

خازن در اشاره به برنامه بلند مدت برای رفع مشکل کم آبی، عنوان کرد: برنامه بلند مدت ما انتقال 17.5 میلیون متر مکعب آب از سد درودزن است که علاوه برای آب شرب و صنعت شهرستان خرامه مفید است، روستاهایی را نیز که در مسیرش قرار دارند، مشروب می کند.

وی با اشاره به سختی آب شرب خرامه، اظهار کرد: آب در حالت استاندارد قرار دارد، اما قطعا با آب سبکی که مردم قبلا استفاده می کردند قابل مقایسه نیست و سختی آب روز به روز بیشتر می شود.

فرماندار خرامه ابراز داشت: دستگاه آب شیرین کن با قیمت یک میلیارد تومان خریداری شده که آب با سختی 400 را در اختیار مردم قرار می دهد.

خازن گفت: راه حل برطرف کردن مشکل سختی آب، انتقال آب از سد درودزن است.

پرداخت شش میلیارد تومان بیمه به کشاورزان خرامه

فرماندار خرامه با بیان اینکه خشکسالی سبب ایجاد بحران برای کشاورزان شده، گفت: به خاطر کم آبی کشاورزان تنها قادر هستند که به شکل محدود گندم تولید کنند.

خازن گفت: منتظر نزولات جوی هستیم که بر فراهم شدن آب سد درودزن آب کشاورزی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت شغلی اول مردم خرامه کشاورزی است، گفت: در پی خساراتی که خشکسالی به کشاورزان وارد کرده، حدود شش میلیارد تومان بیمه کشاورزی برای پرداخت به کشاورزان طی سال جاری در نظر گرفته ایم.

فرماندار خرامه تاکید کرد: جدای بحث شعاری در تلاش برای تغییر الگوی کشت در خرامه هستیم.

خازن افزود: داریم مطالعه می کنیم تا ببینیم با آب محدودی که در اختیار داریم چه محصولاتی قابل کشت هستند و بحث کشت زعفران، گل محمدی و سایر گیاهان دارویی در حال بررسی است تا از همان میزان آبی که وجود دارداستفاده صحیح را ببریم.

وی عنوان کرد: ما به سمت ایجاد باغ و کشت درخت و بعد از آن آبیاری آنها به شکل قطره ای حرکت می کنیم.

فرماندار خرامه همچنین با عنوان اینکه شهرک صنعتی خرامه تاسیس شده و زیرساخت های آن فراهم شده است، اعلام کرد: اولین واحد شهرک صنعتی غدیر خرامه احتمالا در شهریور ماه با حضور استاندار افتتاح می شود.