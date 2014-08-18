عدم بهره گيري صنايع شير و لبنيات آذربايجان غربي از روغن پالم

منصور جلاير در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ در خصوص نظارت بر واحد های تولیدی شير و لبنيات آذربايجان غربي در خصوص استفاده از روغن پالم در فرآورده های لبنی، افزود:‌ بازرسی، نمونه برداری و آزمون از فرآورده های مذکور طی سال به صورت متوالی انجام می شود که در نتایج آزمون گذشته هیچگونه روغن گیاهی در فرآورده های لبنی مشاهده نشده است.

وي با اشاره به اينكه با توجه به مطرح شدن استفاده برخي صنايع لبني از روغن گياهي پالم كه مضرات خاص خود را براي سلامتي انسان دارد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع کیفیت و ایمنی فرآورده های غذایی به ویژه لبنیات و نگرانی های مردم در روزهای اخیر درباره مصرف روغن پالم در فرآورده های شیر و لبنیات، نسبت به نمونه برداریهای مجدد از مراکز تولید و عرضه سطح استان اقدام شده که نتایج آن بزرودي اعلام مي شود.

مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان غربي از ابطال بالغ بر 40 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از ابتدای سال جاری تا کنون در سطح استان خبر داد و اعلام كرد:‌ در راستای نظارت های انجام شده بر واحدها و فراورده های مشمول استانداردهای اجباری، همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 52 پروانه پروانه کابرد علامت استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی و خدماتی تخت پوشش صادر شده است.

جلاير با اعلام اینکه این پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری در زمینه های غذایی و کشاورزی، مصالح ساختمانی، خدمات سردخانه ای و ... صادر شده است، عنوان كرد: همچنین طی این مدت 109 پروانه کاربرد علامت استاندارد پس از حصول اطمینان از شرایط واحدهای تولیدی و خدماتی تمدید شد.

وي در حال حاضر تعداد کل فرآورده های دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در آذربایجان غربی را 904 فرآورده اعلام و عنوان کرد: همچنین طی این مدت در راستا کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و جلوگیری از ورود و خروج کالاهای نامرغوب 201 گواهینامه صادراتی و یک هزار و 826 گواهینامه انطباق وارداتی صادر شده است.