کارگروه فرهنگی اجتماعی لرستان معطل مشارکت مدیران/ انتقاداتی که هر بار تکرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین پرده انتقادات پیرامون عدم مشارکت جدی مدیران در کارگروههای تخصصی به تذکرات سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان بر می گردد، کارگروهی که در سال "فرهنگ و اقتصاد" باید بار تحقق بخش عمده ای از اهداف شعار سال را به دوش بکشد.

وی در آخرین جلسه این کارگروه با ابراز تاسف از اینکه مدیران در جلسه گذشته کارگروه اجتماعی و فرهنگی موضوعات را خیلی جدی نگرفته اند، به کنایه گفته بود که نباید حضور نمایندگان دستگاهها در جلسات به صرف پر کردن صندلی های خالی باشد.

شاهرخی در همان جلسه هشدار داد که مدیران شخصا در جلسه حضور پیدا کنند و اگر هم حضور ندارند از قبل دلایل خود را برای عدم حضور به کارگروه ارائه دهند چرا که نمی شود هر بار یک نفر از یک دستگاه در جلسه حضور پیدا کند چرا که این روند حضور موجب می شود که افراد با ذهن خالی در زمینه دستور کار و محوریت جلسه به کارگروه بیایند.

از آن انتقادات چند ماهی می گذرد تا بازهم جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی لرستان شاهد حضور بی انگیزه دستگاههای عضو باشد و این بار نیز انتقادات معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تکرار شود.

سید سعید شاهرخی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان لرستان با انتقاد از وضعیت برگزاری جلسات این کارگروه اظهار داشت: متاسفانه دستگاهها و اعضا این کارگروه فعال نبوده و آن طور که باید در راستای اجرای مصوبات کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان اقدام نمی کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید با دستگاههایی که در این کارگروه به خوبی پای کار نیستند برخورد شود گفت: متاسفانه دستگاههای عضو این کارگروه تنها به دنبال کارهای تبلیغاتی و ارائه گزارش کار هستند و این در حالیست که حضور و فعالیت مستمر دستگاهها باید در این کارگروه مدنظر قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت تبیین و تشریک مساعی در طرح مسائل و برنامه های کارگروه از سوی دستگاههای اجرایی عضو بیان داشت: باید مصوبات و برنامه های این کارگروه منجسم تر و با توان فرهنگی بالاتری جنبه اجرایی پیدا کنند.

شاهرخی با انتقاد از عدم حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان در این کارگروه تصریح کرد: متاسفانه هر بار یک نفر از هر دستگاههای اجرایی در این کارگروه حضور پیدا می کند و به طور حتم ما این روش حضور دستگاهها را در کارگروه نمی پذیریم.

وی با تاکید بر اینکه شخصی که از سوی یک دستگاه اجرایی برای حضور در این کارگروه معرفی می شود همواره باید به صورت ثابت در جلسات این کارگروه حضور داشته باشد ادامه داد: این در حالیست که هر بار یک نفر از یک دستگاه اجرایی بدون پیش زمینه فکری در رابطه با مصوبات و برنامه ها در جلسات این کارگروه شرکت می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تقدیر از عملکرد و حضور برخی مدیران دستگاههای اجرایی استان در این کارگروه مانند مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان افزود: این حضور فعال در کارگروه نشان دهنده ارزش قائل بودن مدیران برای برنامه های حوزه اجتماعی و فرهنگی استان است.

شاهرخی با بیان اینکه این امر قابل قبول نیست که هر بار یک کارشناس از یک دستگاه خالی از ذهن و اندیشه در این کارگروه حضور داشته باشد گفت: به طور حتم با این روند حضور مدیران جلسات این کارگروه به نتیجه ای نخواهد رسید.

بنابر این گزارش این رویه حاکم بر جلسات و کارگروههای تخصصی لرستان در حالیست که سیاست های کلان در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،جوانان و سایر حوزه های یک استان می بایست در همین جلسات پی ریزی شود تا با شناخت درست از نقاط ضعف و قوت هر حوزه بتوان راهکارهای اصولی و کاربردی را در راستای توسعه همه جانبه آن استان اتخاذ کرد و حضور بی انگیزه و مشارکت کمرنگ مدیران موجب عدم تحقق این اهداف می شود.