به گزارش خبرنگار مهر، شفافیت و ظرافت شیشه این ماده را به ابزاری مناسب برای نقاشی تبدیل کرده است، و می تواند ماهیت رنگ ها و اصالت آن ها را حفظ کند. نمایشگاه نقاشی روی شیشه ویترای هنرمند اراکی فرصتی است تا گذری بردنیای رنگ ها و شیشه ها داشت.

عطیه رضا زاده متولد سال 1370 است. وی کارشناس رشته گرافیک است و نزدیک به یک سال است که نقاشی روی شیشه را آغاز کرده است. وی در نمایشگاه خود هنر علاوه بر نقاشی بر روی شیشه خلاقیت خود در استفاده از این هنر بر روی ظروف، فیبر، چوب و آیینه نیز استفاده کرده است.

این هنرمند جوان در گفتگو با مهر گفت: در این نمایشگاه تعداد 60 عدد ظرف شیشه‌ای، 35 تابلو بر روی فیبر و چهار اثر بر روی آیینه متوسط وجود دارد.

رضا زاده افزود: این نوع نقاشی قدمتی دیرینه دارد و به خاطر قدیمی بودنش روشهای مختلفی هم برای ایجاد یک اثر در این هنر موجود است که با گذشت زمان، روشها، ابزار مورد نیازش و حتی طرحها و نقشهای آن نیز دچار تحول و پیشرفت بسیار زیادی شده است.

وی ادامه داد: ویترای و نقاشی روی شیشه یک هنر اصیل ایرانی است و قدمت دیرینه دارد در گذشته این هنر در میان مردم محبوبیت داشت؛ ولی مدتی به فراموشی سپرده شده بود و در یکی دوسال گذشته باز مورد توجه قرار گرفته است.

سعی کرده ام در آثارم از طرح ها متفاوت و ذهنی بهره ببرم

وی که در زمینه گرافیک و نقاشی نیز سابقه فعالیت دارد، توضیح داد: سعی کرده ام در آثارم از طرح ها متفاوت و ذهنی با اسفاده از تصویرسازی بهره ببرم و به نوعی کارهایم را شخصی کنم.

رضازاده افزود: معمولا ویترای هنری است که بر روی شیشه انجام می شود ولی من تلاش کرده ام این تکنیک را روی تمام مواد و متریال های اطرافم به کار ببرم.

وی گفت: موادی چون چوب، آینه، بوم، قاب، ظروف دارای فرورفتگی و برجستگی و ظروف خام از جمله مواردی است که قابلیت اجرای این تکنیک را داشته است.

رضازاده با تاکید بر به روز کردن هنر با تکیه بر اصالت آن افزود: ویترای هنری سنتی است و قطعا باید اصالت آن مورد توجه باشد بنابراین با نگاه به گذشته باید در مدرن کردن اثر کوشید یعنی هویت اصلی آن را نگه داشت.

رضازاده توضیح داد: در ویترای رنگ های سبز و آبی رنگ های اصیلی هستند و من سعی کرده ام پایه این رنگ ها را حفظ و سبز و آبی های جدیدتری بسازم و یا از ترکیب رنگ های زردريا، قرمز استفاده کنم اما با توجه به این نکته که هر رنگی معنا و مفهوم خاصی را می رساند.

ابزار مرغوب کار ویترای هزینه های بالایی دارد

وی با بیان اینکه ابزار مرغوب کار ویترای هزینه های بالایی دارد، ادامه داد: همین مسئله باعث شده که من از خمیر آماده ویترا استفاده کنم بلکه آن را خودم درست کنم تا بتوانم در هزینه ها صرفه جویی کنم.

رضازاده گفت: امروزه متداولترین روش در این نوع نقاشی استفاده از خمیرهای دورگیر ویترای و رنگهای مخصوص نقاشی روی شیشه و طرحهای مدرن است.

این هنرمند جوان با اشاره به اینکه آثار هنری و صنایع دستی هنوز نتوانسته است جایگاه مناسبی در میان مردم اراک پیدا کند، گفت: هرچند در سال های اخیر شاهد اتفاق های خوب در این زمینه بوده ایم ولی در مقایسه با شهرهایی چون تهران آثار هنرمندان در اراک با استقبال کمی روبرو است.

رضازاده افزود: دلیل اصلی این دوری می تواند در دسترس نبودن و معرفی نشدن درست آثار و صنایع دستی به عموم باشد،مردم برای آمدن به فرهنگسرا و دیدن نمایشگاه با مشکل رفت و آمد روبرو هستند.

اگر نمایشگاه دائمی صنایع دستی در مرکز شهر اراک وجود داشت...

وی بیان کرد: اگر نمایشگاه دائمی یا مرکز عرضه محصولات هنری و صنایع دستی در مرکز شهر وجود داشت قطعا هنرمندان با حضور بیشتر مردم روبرو بودند و می توانستند آثار خود را معرفی کنند.

رضازاده با بیان اینکه توجه به مخاطب و سلیقه مردم در تولید اثر مهم است، ادامه داد: رنگ آمیز ها، جنس کار انجام شده همه و همه می تواند به آنچه مورد پسند است تغییر کند.

وی که علاوه بر ویترای با یک گروه سه نفره در زمینه تولید زیور آلات مشغول است گفت: به زودی قصد داریم آثار صنایع دستی خود را به بازار عرضه کنیم و در ساخت زیورآلات خود نیز از نگاه مدرن و حفظ گذشته اثر دور نبوده ایم.

رضازاده دلیل علاقه خود به نقاشی را اینطور عنوان کرد: نقاشی فرصتی است برای نشان دادن احساس با رنگ و فرم و می توان با بروز دادن این بخش به آرامش روح و جسم رسید.

با شروع زندگی انسان هنر نیز متولد شد، هنر نقاشی از اولین هنرهایی است که انسان ها به آن روی آوردند چون نقاشی بر روی دیواره های غارها و سنگ ها، هنر نقاشی در طول هزاره ها تکمیل شده است و با وام گرفتن از برخی نقاشی هم اکنون شاهد نو آوری در انواع نقاشی های سنتی هستیم.

این نمایشگاه از24 تا 27 مرداد در فرهنگسرای آئینه برپا بود.

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گزارش: سمیه انصاری فر