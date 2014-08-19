پلدختر دیشب نخوابید/ مردم به کمپهای اسکان اضطراری پناه بردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان پلدختر در همسایگی استان ایلام شب گذشته را با نگرانی و وحشت به سر کردند به طوریکه برخی از مردم در فضای باز پارکها و خیابانها، برخی در حیاط خانه هایشان و تعدادی دیگر در کمپهای اسکان موقت دایر شده توسط هلال احمر شب را به صبح رساندند.

وقوع زلزله های متعدد از جمله زلزله 5.7 ریشتری که شب گذشته رخ داد موجب وحشت هر چه بیشتر مردم شد تا برخی ترجیح دهند که به کمپهای اسکان اضطراری پناه ببرند.

این در حالیست که طی دو روز گذشته پلدختر با هر زلزله رخ داده در شهر مورموری ایلام به ویژه زلزله 6.2 ریشتری رخ داده در این شهر تکان خورد که این امر موجب خساراتی به واحدهای شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی پلدختر نیز شد.

علاوه بر زلزله های مورموری چند زمین لرزه نیز به کانون شهر پلدختر از سوی موسسه ژئوفیزیک ثبت شده است که زلزله 2.1 ریشتری ساعت 6 و 25 دقیقه صبح امروز و 3 ریشتری ساعت 3 و 59 دقیقه بامداد سه شنبه از جمله این زمین لرزه ها بوده است.

رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به مهر گفت: در شهرستان پلدختر طی شب گذشته چهار اردوگاه اسکان اضطراری به ظرفیت 100 تخته چادر دایر شد.

وی ادامه داد: به دنبال برپایی این کمپهای اسکان موقت عده ای مردم استقبال کرده و شب را در این چادرها به صبح رساندند.

آریایی عنوان کرد: در صورت ادامه پس لرزه ها پیش بینی شده است در روستاهای پرجمعیت پلدختر نیز نسبت به راه اندازی کمپهای اسکان اضطراری برای مردم اقدام شود.

وی همچنین از آغاز کار برآورد خسارات در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: در این راستا اکیبهایی از سازمان جهاد کشاورزی در حال بررسی میزان خسارات وارده به دام های روستائیان و اسطبل های نگهداری دام هستند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان افزود: همچنین تیم های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان نیز کار ارزیابی خسارات وارده به واحدهای مسکن شهری و روستایی را آغاز کرده اند.

آریایی بیان داشت: تیم های اداره کل امور عشایری نیز برای بررسی وضعیت ریزش کوه در محورهای عشایری از جمله محور نزدیک به پاعلم به محل اعزام شده اند.

وی یادآور شد: عوامل راهداری اداره کل راه و شهرسازی لرستان نیز با حضور در سطح محور خرم آباد - پلدختر نسبت به ریزش برداری قطعات و تخته های سنگ ریخته شده بر روی محور اقدام کرده اند و حضور تیم های این اداره کل در محورها پررنگ تر شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه همچنان ستاد مدیریت بحران استان لرستان تا 48 ساعت آینده در حالت آماده باش کامل قرار دارد ابراز امیدواری کرد که شاهد کم شدن شدت لرزه ها طی ساعات آینده باشیم.

بنابر این گزارش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.2 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح روز دوشنبه هفته جاری در ساعت7 و 02 دقیقه و 5 ثانیه در عمق 10.2 کیلومتری زمین در مورموری ایلام رخ داد و پس از آن نیز طی 24 ساعت گذشته با وقوع چهار زمین لرزه بین 5 و 6 ریشتری در این منطقه علاوه بر ایلام، شهرستانهای مختلف استان لرستان به ویژه پلدختر، کوهدشت و بروجرد تکان خوردند.

به دنبال وقوع این زلزله های 6 ریشتری، دامنه خسارات به شهرستان پلدختر در همسایگی شهرستان آبدانان ایلام کشیده شد تا خسارات به واحدهای روستایی و شهری، اصطبلهای نگهداری دام، اراضی کشاورزی، ریزش کوه در محور پل زال و خسارت به یکی از خطوط انتقال آب پلدختر از تبعات این زلزله باشد.

قدرت اله ترابی نژاد فرماندار پلدختر پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود بر اثر این زلزله مورموری ایلام و پس لرزه های آن خساراتی به خانه های مسکونی شهرستان پلدختر و تاسیسات آب و گاز وارد شد.

وی با اشاره به مراجعه جمعی از روستاییان به فرمانداری و گزارش خسارت بر اثر زمین لرزه ایلام بیان داشت: در این راستا فرمانداری تیمی را برای برآورد خسارت وارده بر اثر زلزله به مناطق آسیب دیده اعزام شدند.

همچنین مدیر جهاد کشاورزی پلدختر نیز به مهر گفت: پس از وقوع زلزله های متعدد در استان ایلام به تعدادی از اصطبل های نگهداری دام و علوفه شهرستان خسارت وارد شده است.

علی خادمی افزود: همچنین زمین لرزه به تاسیسات آبیاری بخش کشاورزی شهرستان خسارت وارد کرده که درصدد رفع مشکل هستیم.

مدیر اداره آب و فاضلاب شهرستان پلدختر نیز گفت: در پی زلزله 6.2 ریشتری مورموری ایلام خط انتقال لوله آب آشامیدنی شماره چهار پلدختر خسارت دید که با وجود خط انتقال قدیم مجاور همان چاه در اولین فرصت توسط کارکنان این امور جایگزین و هیچ مشکلی از نظر کمبود آب آشامیدنی در سطح شهرستان نداریم.

عبداله پورکایید افزود: به سرعت خط انتقال چاه شماره چهار ترمیم و وارد مدار می شود.

احمد عباسی رئیس اداره راه و شهرسازی پلدختر نیز گفته بود که در محور پلدختر به پل زال کیلومتر 50 بعد از پاعلم به دلیل وقوع زمین لرزه کوه ریزش کرده و بر اثر ریزش کوه بخشی از جاده مسدود شد که با اعزام تیم های راهداری ریزش برداری انجام شد و راه بازگشایی و رفت و آمد جریان پیدا کرد.