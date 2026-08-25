اجرای «نسل تازه موسیقی کلاسیک» در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر آکادمیک پایتخت ویژه نوازندگان زیر ۱۵ سال با همراهی گروه کر کودک و نوجوان پایتخت، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۴ و ۵ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی برج آزادی روی صحنه میرود.
این اجرا با رهبری محمدحسین ابراهیمزاده برگزار میشود و کتایون خاکسار نیز به عنوان تکنواز ویلن، ارکستر آکادمیک پایتخت را همراهی خواهد کرد.
حضور نوازندگان کودک و نوجوان در کنار گروه کر، این برنامه را به یکی از اجراهای ویژه موسیقی کلاسیک برای نسل آینده هنرمندان تبدیل کرده است.
غزال سالاربهزادی سرپرستی گروه کر کودک و نوجوان پایتخت را بر عهده دارد و نگین وطنی و آوا احمدیزاده نیز به عنوان رهبران کر در این پروژه حضور دارند.
مدیریت هنری ارکستر را شهرام توکلی بر عهده دارد و صدف شهابی مسئولیت نتنگاری و امور اجرایی این برنامه را انجام میدهد. همچنین طراحی پوستر این اجرا توسط سارا شهاب انجام شده است.
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