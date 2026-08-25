به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فتاحی‌فر در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار که روز سه‌شنبه سوم شهریورماه برگزار شد، به برنامه افزایش عرضه گوجه‌فرنگی در ماه‌های آبان و آذر اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۳ طرحی تحت عنوان «گلخانه تابع اقلیم یا سایبان» با هدف افزایش عرضه گوجه‌فرنگی در ماه‌های آبان و آذر ارائه شده است.

وی افزود: این طرح به طور عمده در ۵ استان جنوبی فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان اجرا می‌شود؛ استان‌هایی که از نظر اقلیمی شرایط مناسبی برای کشت گوجه‌فرنگی با حداقل مصرف انرژی دارند.

به گفته فتاحی‌فر، در این طرح سازه‌ها از مردادماه زیر کشت می‌روند و کشت تا پیش از آغاز سرمای زمستان جمع‌آوری می‌شود تا محصول در ماه‌های آبان و آذر، یعنی مقطعی که کشور با نیاز بیشتری به عرضه گوجه‌فرنگی مواجه است، وارد بازار شود.

وی با اشاره به شناسایی ۴۶۱ هکتار متقاضی در پنج استان جنوبی اظهار کرد: برای حمایت تسهیلاتی از این سطح، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، در سال ۱۴۰۴ در موافقت‌نامه مربوط، اعتبار مناسبی برای حمایت از گلخانه‌های تابع اقلیم با هدف تأمین گوجه‌فرنگی پاییزه پیش‌بینی و به تصویب رسیده است و اکنون منتظر تخصیص اعتبار هستیم.

وی تأکید کرد: برای این‌که هدف اصلی این طرح، یعنی افزایش عرضه گوجه‌فرنگی در آبان و آذر، محقق شود؛ احداث سازه‌ها باید حداکثر در سه‌ماهه نخست سال به پایان برسد تا امکان کشت در تیر و مرداد و برداشت محصول در آبان و آذر فراهم شود.

فتاحی‌فر افزود: محدودیت اعتبارات یکی از چالش‌های موجود در اجرای این برنامه است.