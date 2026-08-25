به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر عبدالحی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درباره تدوین برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه شبکه پروازی هواپیمایی ایران اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه پروازی از کوتاه‌مدت تا بلندمدت تدوین شده و در کوتاه‌مدت تمرکز ما بر استفاده از توانمندی‌های داخلی شرکت و بازگشت پروازها به شرق آسیا است.

۲ فروند ایرباس ۳۰۰-۶۰۰ به چرخه پروازی بازمی‌گردد

وی افزود: همچنین بازگشت دو فروند دیگر از هواپیماهای ایرباس ۳۰۰-۶۰۰ به چرخه پروازی با ظرفیت هر یک ۲۶۵ صندلی در دستور کار قرار دارد و جزئیات مربوط به نحوه انجام این اقدام و تأمین هزینه‌های آن را به وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده‌ایم؛ بدون حمایت وزیر راه و شهرسازی، در ۱۰ ماه گذشته با مشکلات مضاعفی مواجه می‌شدیم.

مطالبات چنددهه‌ای در دولت پیگیری می‌شود

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالبات چنددهه‌ای ایران‌ایر گفت: نامه مربوط به این مطالبات به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده و پیگیری‌ها در مجموعه دولت ادامه دارد؛ تحقق این خواسته‌ها علاوه بر اراده وزارتخانه، به عزمی ملی و فرادستگاهی نیاز دارد تا دولت با وجود تنگناهای مالی و تحریم‌ها، حمایت از ایران‌ایر را به‌عنوان ایرلاین صاحب پرچم کشور در اولویت قرار دهد.

وی درباره آغاز پروازهای حج عمره مفرده نیز اظهار کرد: در ارتباط با شروع پروازهای حج عمره مفرده، تاکنون مکاتبه مؤثری از سوی سازمان حج و زیارت مبنی بر رفع موانع احتمالی و عقد قرارداد صورت نگرفته است.

عبدالحی همچنین درباره ازسرگیری پروازهای اروپایی ایران‌ایر گفت: امیدواریم موانع ایجادشده از سوی اتحادیه اروپا نیز برطرف شود تا هواپیمایی ایران بتواند مجدداً به مقاصد اروپایی، از شمالی‌ترین نقاط اروپا در استکهلم و گوتنبرگ تا جنوب اروپا در میلان و رم پرواز کند.

پروازها به شرق آسیا پس از بیش از یک دهه احیا می‌شود

وی تاکید کرد: در کوتاه‌مدت، پیش از بازگشت به اروپا و رفع موانع تحریمی، پرواز به شرق آسیا را پس از بیش از یک دهه احیا خواهیم کرد و اهتمام لازم برای رفع موانع عملیاتی ازسرگیری پرواز به مقاصد شرق آسیا در دستور کار قرار دارد؛ در کنار این موضوع، نیم‌نگاهی نیز به شمال آفریقا داریم و توسعه شبکه پروازی در این منطقه نیز در برنامه‌های ایران‌ایر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کرد: به عبارتی، بازگشت به شرق آسیا به‌عنوان یک هدف عملیاتی و ملموس و بازگشت به اروپا به‌عنوان یک هدف استراتژیک و وابسته به تحولات دیپلماتیک بیرونی دنبال می‌شود.