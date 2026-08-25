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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

عبدالحی: پروازها به شرق آسیا پس از یک دهه احیا می‌شود

عبدالحی: پروازها به شرق آسیا پس از یک دهه احیا می‌شود

مدیرعامل هواپیمایی ایران گفت: پروازها به شرق آسیا را پس از بیش از یک دهه احیا خواهیم کرد و اهتمام لازم برای رفع موانع عملیاتی ازسرگیری پرواز به مقاصد شرق آسیا در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر عبدالحی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درباره تدوین برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه شبکه پروازی هواپیمایی ایران اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه پروازی از کوتاه‌مدت تا بلندمدت تدوین شده و در کوتاه‌مدت تمرکز ما بر استفاده از توانمندی‌های داخلی شرکت و بازگشت پروازها به شرق آسیا است.

۲ فروند ایرباس ۳۰۰-۶۰۰ به چرخه پروازی بازمی‌گردد

وی افزود: همچنین بازگشت دو فروند دیگر از هواپیماهای ایرباس ۳۰۰-۶۰۰ به چرخه پروازی با ظرفیت هر یک ۲۶۵ صندلی در دستور کار قرار دارد و جزئیات مربوط به نحوه انجام این اقدام و تأمین هزینه‌های آن را به وزیر راه و شهرسازی ارائه کرده‌ایم؛ بدون حمایت وزیر راه و شهرسازی، در ۱۰ ماه گذشته با مشکلات مضاعفی مواجه می‌شدیم.

مطالبات چنددهه‌ای در دولت پیگیری می‌شود

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالبات چنددهه‌ای ایران‌ایر گفت: نامه مربوط به این مطالبات به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده و پیگیری‌ها در مجموعه دولت ادامه دارد؛ تحقق این خواسته‌ها علاوه بر اراده وزارتخانه، به عزمی ملی و فرادستگاهی نیاز دارد تا دولت با وجود تنگناهای مالی و تحریم‌ها، حمایت از ایران‌ایر را به‌عنوان ایرلاین صاحب پرچم کشور در اولویت قرار دهد.

وی درباره آغاز پروازهای حج عمره مفرده نیز اظهار کرد: در ارتباط با شروع پروازهای حج عمره مفرده، تاکنون مکاتبه مؤثری از سوی سازمان حج و زیارت مبنی بر رفع موانع احتمالی و عقد قرارداد صورت نگرفته است.

عبدالحی همچنین درباره ازسرگیری پروازهای اروپایی ایران‌ایر گفت: امیدواریم موانع ایجادشده از سوی اتحادیه اروپا نیز برطرف شود تا هواپیمایی ایران بتواند مجدداً به مقاصد اروپایی، از شمالی‌ترین نقاط اروپا در استکهلم و گوتنبرگ تا جنوب اروپا در میلان و رم پرواز کند.

پروازها به شرق آسیا پس از بیش از یک دهه احیا می‌شود

وی تاکید کرد: در کوتاه‌مدت، پیش از بازگشت به اروپا و رفع موانع تحریمی، پرواز به شرق آسیا را پس از بیش از یک دهه احیا خواهیم کرد و اهتمام لازم برای رفع موانع عملیاتی ازسرگیری پرواز به مقاصد شرق آسیا در دستور کار قرار دارد؛ در کنار این موضوع، نیم‌نگاهی نیز به شمال آفریقا داریم و توسعه شبکه پروازی در این منطقه نیز در برنامه‌های ایران‌ایر مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کرد: به عبارتی، بازگشت به شرق آسیا به‌عنوان یک هدف عملیاتی و ملموس و بازگشت به اروپا به‌عنوان یک هدف استراتژیک و وابسته به تحولات دیپلماتیک بیرونی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6927253
زهره آقاجانی

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