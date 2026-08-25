به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نشست تأمین اعتبارات و شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی بازرگان اظهار کرد: پس از بررسی مسائل موجود، برنامه ساماندهی و توسعه مرز بازرگان تدوین و وظایف دستگاه‌های مختلف به‌صورت مشخص ابلاغ شده است.

وی افزایش تردد روزانه کامیون‌ها از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ دستگاه در شرایط کنونی به یک‌هزار دستگاه را یکی از مهم‌ترین اهداف تعیین‌شده برشمرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند افزایش سرعت عملیات، اصلاح فرآیندها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز است.

رئیس سازمان راهداری بیان کرد: هماهنگی ساعات و شیفت‌های کاری با کشور ترکیه، بررسی مغایرت‌های احتمالی میان اظهارنامه‌های کالایی و محموله‌های بازرسی‌شده و جلوگیری از ایجاد مشکل برای رانندگان از جمله موضوعاتی است که باید به‌طور جدی پیگیری شود.

وی ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل داخلی نیز کاهش بازرسی‌های موازی، انتقال فعالیت‌های قابل انجام به پس‌کرانه، کنترل کامل محوطه گمرکی، تقویت گارد گمرکی و افزایش نیرو از جمله اقدامات فوری پیش‌بینی‌شده است.

اکبری با اشاره به مسیر حدود سه کیلومتری میان پس‌کرانه و ورودی گمرک در مرز بازرگان، تأکید کرد: محدوده ۹۰ هکتاری پایانه مرزی باید به‌طور کامل کنترل شود تا زمینه دسترسی افراد غیرمجاز به کامیون‌ها و بروز تخلفات از بین برود.

معاون وزیر راه و شهرسازی، اتصال باسکول گمرک به سامانه جامع حمل‌ونقل و اجرای مکانیزه نوبت‌دهی کامیون‌ها را از دیگر اقدامات در دستور کار عنوان کرد و گفت: سامانه نوبت‌دهی طی روزهای اخیر فعال شده و ورود کامیون‌ها بر اساس نوبت و اسناد حمل انجام می‌شود.

وی گفت: تعیین تکلیف وضعیت دستگاه ایکس‌ری و رفع مشکلات زیرساختی از جمله فیبر نوری نیز در برنامه‌ریزی میان‌مدت قرار گرفته و بخشی از مشکلات ارتباطی در این پایانه برطرف شده است.

هزار میلیارد تومان برای توسعه تجاری بازرگان پیش‌بینی شد

رئیس سازمان راهداری در پایان اجرای طرح جامع پایانه مرزی بازرگان را مهم‌ترین اقدام بلندمدت دانست و خاطرنشان کرد: ارزش بخش تجاری این طرح حدود هزار میلیارد تومان است و تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز شود و طی حدود ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد.