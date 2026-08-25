وحدت، مزیت راهبردی ایران برای عبور از تهدیدها و ساختن آینده‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی در پیامی به مناسبت هفته وحدت، با تأکید بر اهمیت همدلی، انسجام و اعتماد متقابل میان مردم، وحدت ملی را یکی از مهمترین عوامل اقتدار و پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: وحدت به معنای یکسان بودن همه ما نیست؛ بلکه یعنی با وجود تفاوتها، بر سر ایران، منافع ملی و آینده فرزندان این سرزمین در کنار یکدیگر بایستیم.
متن پیام دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، به این شرح است:
هفته وحدت، فرصتی برای بازخوانی یک حقیقت بزرگ و همیشگی است؛ اینکه قدرت یک ملت، پیش از آنکه در امکانات و ظرفیتهای مادی آن باشد، در میزان همدلی، انسجام و اعتماد متقابل میان مردم آن نهفته است.
ایران عزیز، سرزمین اقوام، مذاهب و فرهنگهای گوناگون و در عین حال خانه مشترک همه ایرانیان است. این تنوع، نه تهدید، بلکه سرمایهای ارزشمند برای اقتدار ملی و پیشرفت کشور است؛ مشروط بر آنکه آن را در مسیر همدلی، گفتوگو و منافع ملی به کار گیریم.
امروز در شرایطی که کشور با مسائل و چالشهای گوناگون مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به وحدت ملی، گفتوگوی سازنده و پرهیز از دامن زدن به شکافهای اجتماعی نیاز داریم. هیچ جامعهای بدون اعتماد و همبستگی نمیتواند از ظرفیتهای واقعی خود برای پیشرفت بهره بگیرد.
وحدت به معنای یکسان بودن همه ما نیست؛ وحدت یعنی با وجود تفاوتها، بر سر ایران، منافع ملی و آینده فرزندان این سرزمین در کنار یکدیگر بایستیم.
هفته وحدت، یادآور سیره پیامبر اعظم(ص) در ترویج اخلاق، رحمت و برادری و نیز فرصتی برای تقویت پیوندهای عمیق میان همه پیروان مذاهب اسلامی است. امروز نیز میتوان با تکیه بر همین مشترکات، زمینهساز جامعهای همدلتر، آرامتر و قدرتمندتر بود.
اینجانب فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) را به همه ملت شریف ایران، بهویژه علمای عظام، بزرگان و مردم شریف اهل سنت و شیعه کشور صمیمانه تبریک عرض میکنم.
امیدوارم با تقویت همدلی و اعتماد، استفاده از ظرفیت همه اقوام و مذاهب و با قرار دادن ایران و منافع ملی در نقطه اتصال همه ما، شاهد روزهایی روشنتر و آیندهای پرافتخار برای میهن عزیزمان باشیم.
سید محمود علوی
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