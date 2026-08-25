اجرای ۲۰۰ برنامه فرهنگی تبیینی و آموزشی به مناسبت هفته وحدت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد ایمانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، با اشاره به اهمیت هفته وحدت اظهار کرد: هفته وحدت تنها یک مناسبت در تقویم فرهنگی کشور نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی و دینی ملت ایران، یعنی وحدت و همدلی میان مسلمانان است؛ سرمایهای که در مقاطع مختلف تاریخی، بهویژه در شرایط سخت و بحرانی، نقش تعیینکنندهای در حفظ انسجام جامعه داشته است.
وی افزود: اگر به تجربه سالهای دفاع مقدس و همچنین حوادث و شرایط جنگی اخیر نگاه کنیم، یکی از مهمترین عوامل ایستادگی مردم، شکلگیری روحیه همدلی، همبستگی و همراهی میان اقشار مختلف جامعه بوده است. در چنین شرایطی، دشمن تلاش میکند با ایجاد اختلاف و دامن زدن به شکافهای قومی، مذهبی و اجتماعی، انسجام داخلی را هدف قرار دهد؛ بنابراین تقویت وحدت اسلامی یک مسئله راهبردی و یک ضرورت اجتماعی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به همزمانی و پیوند مفهومی «جنگ تحمیلی رمضان» با ضرورت تقویت وحدت، ادامه داد: تجربه جنگ نشان داد که مردم ایران با وجود تفاوتهای قومی، مذهبی و فرهنگی، در دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتند. امروز نیز باید همین روحیه مقاومت و همدلی در جامعه تقویت شود و هفته وحدت میتواند بستری مناسب برای بازخوانی این تجربه و انتقال آن به نسل جوان باشد.
ایمانی با بیان اینکه هرمزگان از استانهای دارای تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی است، گفت: این تنوع در هرمزگان نه یک تهدید، بلکه یک ظرفیت ارزشمند برای تقویت وحدت اسلامی است و برنامههای هفته وحدت باید به گونهای طراحی و اجرا شود که این ظرفیت به یک الگوی موفق از همزیستی، همدلی و انسجام اجتماعی تبدیل شود.
وی از برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: این برنامهها در ۱۳ شهرستان، ۳۰ بخش و ۷۷ شهر، روستا و جزیره هرمزگان برگزار خواهد شد و بخشهای فرهنگی، تبیینی و آموزشی را دربرمیگیرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: این برنامهها با هماهنگی و برنامهریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با اجرای مرکز اسلامی هرمزگان و همراهی دستگاهها، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی برگزار میشود تا هفته وحدت به یک جریان فراگیر اجتماعی در سراسر استان تبدیل شود.
ایمانی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامهها، صرفاً برگزاری مراسم نیست، بلکه تبیین جایگاه وحدت اسلامی، تقویت همدلی میان مردم، مقابله با جریانهای تفرقهافکن و انتقال پیام مقاومت و انسجام به نسل جدید است.
وی در پایان گفت: هرمزگان به واسطه موقعیت راهبردی، تنوع قومی و مذهبی و سابقه طولانی همزیستی مسالمتآمیز مردم، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از الگوهای وحدت اسلامی در کشور دارد و هفته وحدت فرصت مناسبی برای تقویت و نمایش این سرمایه ارزشمند اجتماعی است.
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