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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

اجرای ۲۰۰ برنامه فرهنگی تبیینی و آموزشی به مناسبت هفته وحدت در هرمزگان

اجرای ۲۰۰ برنامه فرهنگی تبیینی و آموزشی به مناسبت هفته وحدت در هرمزگان

بندرعباس-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان از برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، تبیینی و آموزشی به مناسبت هفته وحدت در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ایمانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان، با اشاره به اهمیت هفته وحدت اظهار کرد: هفته وحدت تنها یک مناسبت در تقویم فرهنگی کشور نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و دینی ملت ایران، یعنی وحدت و همدلی میان مسلمانان است؛ سرمایه‌ای که در مقاطع مختلف تاریخی، به‌ویژه در شرایط سخت و بحرانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام جامعه داشته است.

وی افزود: اگر به تجربه سال‌های دفاع مقدس و همچنین حوادث و شرایط جنگی اخیر نگاه کنیم، یکی از مهم‌ترین عوامل ایستادگی مردم، شکل‌گیری روحیه همدلی، همبستگی و همراهی میان اقشار مختلف جامعه بوده است. در چنین شرایطی، دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و دامن زدن به شکاف‌های قومی، مذهبی و اجتماعی، انسجام داخلی را هدف قرار دهد؛ بنابراین تقویت وحدت اسلامی یک مسئله راهبردی و یک ضرورت اجتماعی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به همزمانی و پیوند مفهومی «جنگ تحمیلی رمضان» با ضرورت تقویت وحدت، ادامه داد: تجربه جنگ نشان داد که مردم ایران با وجود تفاوت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی، در دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور در کنار یکدیگر قرار گرفتند. امروز نیز باید همین روحیه مقاومت و همدلی در جامعه تقویت شود و هفته وحدت می‌تواند بستری مناسب برای بازخوانی این تجربه و انتقال آن به نسل جوان باشد.

ایمانی با بیان اینکه هرمزگان از استان‌های دارای تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی است، گفت: این تنوع در هرمزگان نه یک تهدید، بلکه یک ظرفیت ارزشمند برای تقویت وحدت اسلامی است و برنامه‌های هفته وحدت باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که این ظرفیت به یک الگوی موفق از همزیستی، همدلی و انسجام اجتماعی تبدیل شود.

وی از برگزاری بیش از ۲۰۰ برنامه در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: این برنامه‌ها در ۱۳ شهرستان، ۳۰ بخش و ۷۷ شهر، روستا و جزیره هرمزگان برگزار خواهد شد و بخش‌های فرهنگی، تبیینی و آموزشی را دربرمی‌گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با هماهنگی و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با اجرای مرکز اسلامی هرمزگان و همراهی دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی برگزار می‌شود تا هفته وحدت به یک جریان فراگیر اجتماعی در سراسر استان تبدیل شود.

ایمانی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، صرفاً برگزاری مراسم نیست، بلکه تبیین جایگاه وحدت اسلامی، تقویت همدلی میان مردم، مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن و انتقال پیام مقاومت و انسجام به نسل جدید است.

وی در پایان گفت: هرمزگان به واسطه موقعیت راهبردی، تنوع قومی و مذهبی و سابقه طولانی همزیستی مسالمت‌آمیز مردم، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از الگوهای وحدت اسلامی در کشور دارد و هفته وحدت فرصت مناسبی برای تقویت و نمایش این سرمایه ارزشمند اجتماعی است.

کد مطلب 6927327

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