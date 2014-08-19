مهمان نوازی در انتخاب بهترین ها/ مداح و سلطانی بهترین مربیان سیزم

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برگزاری بیست و دومین دوره مسابقات تکواندو نظامیان جهان اسامی بهترین های این دوره را اعلام کرد که در عین ناباوری هیچکدام از تکواندوکاران کشورمان به عنوان فنی ترین مبارز انتخاب نشدند و تا مهمان نوازی به بهترین شکل اجرا شود. در این دوره از مسابقات در بخش مردان چهار تکواندوکار و در بخش بانوان پنج تکواندوکار از کشورمان موفق به کسب مدال طلا شدند ولی عنوان فنی ترین تکواندوکار به خارجی ها تعلق گرفت.

با اعلام کمیته فنی مسابقات در بخش آقایان، عنوان بهترین مربی به مرتضی سلطانی از ایران رسید، "دمورا" از برزیل با کسب مدال طلای وزن پنجم به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شد و مهدی بهادری از ایران و احمد فیصل از اردن بهترین داوران این دوره از مسابقات شناخته شدند.

در رقابتهای بخش بانوان هم مینو مداح به عنوان بهترین مربی انتخاب شد، "ون جیائو" از چین با کسب مدال طلای وزن ششم عنوان فنی ترین بازیکن را بدست آورد و "ژولینگ فان" از چین و زهرا افتخاری از ایران، عنوان بهترین داوران این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.