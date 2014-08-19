کانون فرهنگی اجتماعی زنان اراک از کم مشکل ترین کانون های کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فهیمه فرهمندپور عصر سه شنبه در بازدید از کمیسیون بانوان اراک، افزود: این کانون یکی از کم مشکل ترین کانون های کشور است که باید در راستای رفع برخی از مشکلات آن همچون کمبود مخاطب اقداماتی صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه آسیب شناسی کانون ها در اولویت کاری امور زنان قرار گرفته است، ابراز کرد: یکی از مهمترین امتیازات کانون فرهنگی اجتماعی شهر اراک، داشتن مکانی مطمئن برای آن است.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده ادامه داد: برای رفع مشکل کمبود مخاطب این کانون نیز مسئولان آن می توانند با ایجاد تعامل با سایر دستگاه ها و نهادها به تبلیغ در خصوص این کانون بپردازند.

فرهمندپور تبلیغ در دبیرستان ها و دانشگاه ها را یکی دیگر از راه های جذب مخاطب برای کانون فرهنگی اجتماعی زنان اراک دانست و عنوان کرد: برگزاری دوره های آموزش محور و سفارش محور هم یکی دیگر از راه های داشتن مخاطبین تضمین شده است.

وی همچنین در ادامه بازدید از کلاس های مختلف کمیسیون بانوان اراک، اظهار داشت: ملاک انسان ها برای رفتارهایشان باید تعهدات اخلاقی، معیارهای منطبق با جهان و انسان دوستانه باشد.

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده ادامه داد: ایثار و گذشت به واسطه ی اولویت قرار دادن دیگران نسبت به خود افراد در دین اسلام معنا پیدا کرده است؛ لذا انسان ها نیز باید با در نظر گرفتن معیارهای خداپسندانه و ارزشمند نسبت به انجام رفتارهایشان در جامعه و خانواده اقدام کنند.

در ادامه مديرکل امور زنان و خانواده استانداري استان مرکزي نیز گفت: یکی از عمده ترین مشکلات این کانون، سلیقه ای رفتار کردن مدیران قبلی آن بوده است.

زهرا فرجی افزود: مدیران قبلی بدون در نظر گرفتن نیازهای جوانان و نوجوانان نسبت به برگزاری کلاس در این مکان اقدام نموده اند که همین امر شاید یکی از دلایل کم مخاطب بودن این مکان باشد.

مدیر کانون فرهنگی اجتماعی زنان اراک هم گفت: کمبود مخاطب به لحاظ عدم بودجه برای تبلیغ در مورد این کانون یکی از مشکلات کمیسیون بانوان است.

لیلا ضیائی افزود: در این مکان کلاس هایی پیش دبستانی ، کلاس های ورزشی، فرهنگی و هنری، همچنین مشاوره برگزار می شود.

وی ابراز کرد: هدف از برگزاری این کلاس ها تعمیق باورهای دینی بانوان، تقویت بنیان خانواده، مهارت آموزی، توسعه مشارکت بانوان در زمینه های مختلف، ارتقای سطح آگاهی بانوان و ترویج فرهنگ ورزش در بین زنان است.

گفتنی است مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده به همراه مديرکل امور زنان و خانواده استانداري استان مرکزي از کلاس های مختلف کانون فرهنگی اجتماعی زنان اراک بازدید کرد.