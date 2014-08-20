به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بانوان فعال در تشکل های مردمی حوزه سلامت استان مرکزی شامگاه سه شنبه در این نشست بر ضرورت ایجاد خانه های فرهنگ محلی در استان مرکزی و کلان شهر اراک تاکید کرد و گفت: ایجاد این خانه ها در محله های مختلف کلان شهر اراک همچون تهران کمک بسیاری به ترویج فرهنگ سلامتی در بین جامعه زنان بالاخص بانوان بیمار می کند.

حسن زاده ادامه داد: شبکه سلامت استان مرکزی متشکل از هفت تشکل مردمی اعم از تشکل مردمی حمایت از بیماران هموفیلی، دیابتی، کلیوی، سرطان، ام اس و... تشکیل شده که با هدف تامین بخشی از نیاز بیماران اعم از دارو و تجهیزات و افزایش روح امید در بین آنها به رسالت کاری خود در استان مرکزی می پردازند.

وی ادامه داد: زنان بیمار که از کارافتادگی زودتر از موعد را در پیش روی خود دارند نیازمند فرهنگ سازی در حوزه سلامتی خویش هستند و وجود خانه های فرهنگ کمک بسیاری به این ترویج فرهنگ خواهد کرد.

حمایت از زنان بد سرپرست و بی سرپرست در حوزه واگذاری مسکن

یکی دیگر از بانوان فعال در تشکل های مردمی استان مرکزی بر حمایت از زنان بد سرپرست و بی سرپرست در حوزه تامین مسکن ارزان قیمت تاکید کرد و گفت: عدم برخورداری زنان بد سرپرست و بی سرپرست از مسکن گاها علاوه بر مشکلاتی که پیش روی این قشر می گذارد زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی بسیار در جامعه می شود.

شکراله زاده گفت: باید با ایجاد بسترهای شغلی مناسب برای زنان استقلال مالی زنان را تقویت و از این طریق مانع از تحمیل فشار بر زنان شد.

وی ادامه داد: امروز دختران مجرد سن بالا و زنان مطلقه در معرض آسیبهای بسیار قرار دارند که اگر فکری برای حل مشکلات آنها در حوز اقتصادی نشود مطمئنا این قشر زمینه ساز آسیبهای اجتماعی در جامعه خواهند شد.

جامعه زنان معلول استان مرکزی در انتظار حمایت های دولت

چقایی عضو شبکه جامعه معلولین استان مرکزی نیز در این نشست از مشکلات زنان معلول استان مرکزی گفت: مشکلاتی که در کنار مشکلات عمومی جامعه زنان دیگر زندگی را برای زنان معلول سخت و طاقت فرسا کرده است.

وی بیکاری را یکی از این مشکلات برشمرد و گفت: جامعه زنان معلول استان که متاسفانه به علت معلولیت از ازدواج باز مانده اند نیازمند چاره اندیشی دولت برای اشتغال خود هستند چرا که اگر این مهم صورت نگیرد و فکری برای حضور این افراد در جامعه نشود عملا موجباب حذف این افراد را بادست خود فراهم کرده ایم.

این فعال حوزه زنان تاکید کرد: زنان معلولی که در حوزه صنایع دستی و تولید محصولات خانگی فعال اند برای فرش محصولات خویش نیازمند بازارچه های فروش اند امر مهمی که از عهده تشکل های مردمی خارج و همت مسئولان دولتی را می طلبد.

چقایی ادامه داد: بی توجهی به اماکن تفریحی برای زنان معلول از دیگر دغدغه های این بخش است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.

آلودگی هوای اراک منشاء تولد نوزادان کم توان ذهنی است

فعال شبکه زیست محیطی استان مرکزی نیز در این نشست از دغدغه ها زیست محیطی زنان در استان مرکزی و کلانشهر اراک گفت دغدغه هایی که از آلودگی هوا شروع و به سقط جنین و تولد نوزادان کم توان ذهنی ناشی از آن ختم شد.

ملکی با تاکید بر اینکه آلودگی هوای اراک منشاء تولد نوزادان کم توان ذهنی است افزود: زنان استان مرکزی و کلانشهر اراک بعد از کودکان بزرگترین قشر آسیب پذیر از آلودگی هوا هستند.

وی اشتغال پاره وقت زنان روستایی و عدم تامین مالی کافی در برابر مشاغل سخت را از دیگر دغدغه های حوزه کاری خود برشمرد و گفت: بی توجهی به توان مدیریتی زنان و عدم بکارگیری زنان تحصیلکرده در حوزه های مدیریتی استان مورد قبول نیست.

بیمه زنان خانه دار، پرداخت حق عائله مندی به زنان شاغل، ایجاد بسترهای دریافت حقوق زنان بعد از فوت توسط خانواده آنها، ایجاد خانه های امن برای زنان، و تلاش درجهت اجرای قوانین موجود حمایتی از زنان از دیگر خواسته هایی بود که در نشست صمیمانه شب گذشته با مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده مطرح شد.

استان مرکزی پیشرو در ایجاد خانه سازمانهای مردم نهاد

مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده نیز در این نشست با اشاره کوتاهی به سابقه کاری خویش در سازمان ملی جوانان از بزرگترین آرزویش در این حوزه کاری گفت، آرزویی که زیر سقف خانه تشکل های مردم نهاد محقق می شد.

فهیمه فرهنمدپور با ابراز خرسندی از تشکیل خانه سازمانهای مردم نهاد در استان مرکزی از این خانه به عنوان خانه خود یاد کرد و گفت: تمام خستگی اولین روز کاری در سفر سه روزه به اراک را زیر سقف این خانه که تشکیل آن روزی از آرزوهای بزرگ من بود از تن بیرون رفت.

وی تاکید کرد: به عنوان یک فعال حوزه اجتماعی تشکیل و راه اندازی خانه سازمانهای مردم نهاد در تمام 31 استان کشور از اولویت های کاری خود در وزارت کشور قرار داده ام.

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور توسعه شبکه های فعال در حوزه زنان را از دیگر اولویت های کاری خود برشمرد و گفت: ایجاد این تشکل ها حتی با عضویت آقایانی که دغدغه مسائل زنان را دارند در کشور دنبال می شود این در حالی است که گسترش تشکل هایی که در حوزه های اجتماعی مختلف فعال اند اما اعضا آن زنان هستند نیز از دیگر برنامه های ماست.

شبکه های استانی با شبکه های مشابه ملی ارتباط داشته باشند

فرهنمند پور در این نشست شبکه های استانی فعال در حوزه سازمانهای مردم نهاد استان مرکزی را به تقویت ارتباط با شبکه های مشابه ملی تشویق کرد و افزود: باید با برقراری ارتباط با این شبکه ها زمینه تقویت مجموعه خود را فراهم کنید.

وی با اشاره به حضور پررنگ خیرین در مرکز کشور گفت: برای مثال شبکه خیرین سلامت در عرصه ملی کمک شایانی به حل مشکلات پیش روی شبکه های استانی در تامین داروی مورد نیاز بیماران می کنند.

وی در بخش دیگر بر ضرورت ارتباط تشکلها با بخشهای دولتی متناظر تاکید کرد و گفت: باید از تجارب موفق تشکلهای خیریه و ارتباط آنها با بهزیستی کشور در حمایت از معلولان و تامین مسکن برای معلولان استفاده کنید.

وحدت رویه کلید موفقیت در رفع آسیب های اجتماعی است

وی با تاکید بر ضرورت اتحاد و همبستگی تمامی دستگاه های اجرایی در راستای حل آسیب های اجتماعی کشور گفت: معتقدیم هیچ سازمان و دستگاه اجرایی با عملکرد جزیره ای به نتیجه نخواهد رسید و این اعتقاد باعث شد تا دور نخست نشست های منطقه ای دفتر امور بانوان و خانواده کشور در مناطق 5 گانه کشور با محوریت تقویت هماهنگی های بین بخشی و بین دستگاهی برگزار شود.

مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور گفت: ایجاد بازارچه های دائمی برای محصولات تولیدی زنان از اولیت های کاری ماست اما این مهم بدون همکاری شهرداری و بهزیستی و کمیته امداد شدنی نیست.

فرهنمند پور افزود: ایجاد پارک بانوان از دیگر دغدغه های حوزه کاری ما در کل کشور است اما این مهم تنها با عتبارات استانداری ها شدنی نیست و تحققش در گرو همکاری شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و سازمان ورزش و جوانان و تشکلهای مردمی و .... است پارکی که برای شادابی روحیه دختران و زنان لازم است.

زنگ خطر کاهش تولید مثل در کشور به صدا در آمده است

وی در ادامه با اشاره به کاهش آمار تولید مثل در کشور و به صدا درآمدن زنگ خطر این مهم افزود: اگر چه ما نیز در دولت موافق افزایش صرف کمی زاد و ولد نیستیم و باید به کیفی بخشی این مهم نیز توجه کنیم اما نمی شود با بی توجهی به این آسیب بزرگ همچون گذشته با در اختیار قرار دادن وسایل پیشگیری بر کاهش زاد و ولد در کشور کمک کنیم.

وی شیوه درست را متقاعد کردن مردم برشمرد و گفت: تشویق مردم به تولید مثل با اعمال زور نمی شود.

وی تاکید کرد: حق انتخاب باروری از خانواده ها را کسی نگرفته اما نگرانی کاهش زاد و ولد دغدغه دلسوزان نظام است این در حالی است که کسی با سرنیزه هم مجبور به بچه دار شدن نمی شود.

گفتنی است در پایان این نشست شورای عالی زنان استان در حوزه سازمانهای مردم نهاد شکل گرفت تا بعد از برگزاری انتخابات بستر لازم برای بررسی دقیق تر مشکلات حوزه زنان با حضور بانوان فعال در سازمانهای مردم نهاد صورت بگیرد.