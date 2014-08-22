صهیونیستها 20 هزار تن مواد منفجره بر سر مردم غزه ریخته اند/شلیک موشکهای مقاومت به بن گوریون

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد وزارت کشور فلسطین اعلام کرد اشغالگران، 20 هزار تن مواد منفجره بر سر مردم بی دفاع غزه ریخته اند که معادل شش بمب اتمی است.

این در حالی است که آمار شهدای فلسطینی در روز پنجشنبه به 38 نفر رسیده است.

جنگنده های اسرائیلی شب گذشته غرب شهر غزه را بمباران کردند، قایقهای توپدار اسرائیلی هم، سواحل رفح را گلوله باران کردند.

گردانهای المجاهدون به تلافی تجاوزات مستمر صهیونیستها، بئرالسبع و عسقلان را با 20 موشک گراد هدف قرار دادند.

گردانهای مقاومت ملی، پایگاه نظامی صوفا را با موشکهای 107 هدف قرار دادند.

کانال دوم تلویزیون اسرائیل به نقل از برخی وزیران صهیونیست اعلام کرد که آنها خواهان پایان عملیات نظامی به هر قیمتی هستند.

کانال دهم تلویزیون اسرائیل هم به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داد محدودیتهای آمریکا بر صادرات سلاح به اسرائیل برداشته شده است.

منابع اسرائیلی از شلیک موشکهای مقاومت به مناطق صهیونیست نشین قدس اشغالی و به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرکهای صهیونیست نشین کرانه باختری و منطقه هشفیله خبر دادند.

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس هم از حمله موشکی به فرودگاه بن گوریون با موشک ام 75 خبر داد.

اسماعیل هنیه از رهبران حماس هم تاکید کرد نبرد میان مقاومت و اشغالگران اسرائیلی، نبردی طولانی بوده و دشمن بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد ملت فلسطین به کمتر از توقف تجاوزات دشمن و رفع محاصره کامل غزه رضایت نخواهد داد.