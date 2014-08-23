قنبرپور 26 بازیکن را دعوت کرد/ اعلام محرومیت یک بازیکن تیم نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مرحله جدید از اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران از فردا یکشنبه و به مدت 4 روز در هتل المپیک آغاز می‌شود که مصطفی قنبرپور 26 بازیکن را به اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

فرید نجات، رضا دهقانی، مهران درخشان‌مهر، علی خدادادی، امیرحیسن یحیی‌زاده، نیما مختاری، علیرضا آقا براری، رضا منصوری المشیری، فتح‌الله درزی، وحید افتاری، حسام سلطان‌پور، محمدرضا خاکی، محمد شمسی، مهرداد پورابوالقاسم، بهزاد دودانگه، نیما نعیمی، علی اکبر احمدی، محمد سلطانی‌مهر ،مهدی عبدالله‌وند، نیما داغستانی، رضا شکاری، امیر مهدی جانملکی، محمد گروسی، باقر نیاری، رضا کریمی و امیر حسین رنگرز

همچنین بازیکنان باید ساعت 14 روز یکشنبه دوم شهریورماه در هتل المپیک تهران خود را به کادر فنی تیم معرفی کنند.

از سوی دیگر "جیمز کیچینگ" دبیر کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به مهدی محمدنبی از محرومیت مهدی عبدالله‌وند در نخستین بازی مرحله نهایی رقابتهای فوتبال قهرمانی زیر 16 سال - 2014 تایلند خبر داد.

این بازیکن سال گذشته و در دو بازی مقابل سریلانکا و امارات در مرحله مقدماتی رقابتهای زیر 16 سال 2014 آسیا کارت زرد دریافت کرده بود. بر این اساس در مرحله نهایی از حضور در بازی مقابل قطر که 16 شهریور 93 برگزار می‌شود، محروم خواهد بود.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران با کسب 9 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه E مرحله مقدماتی، جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را بدست آورد.