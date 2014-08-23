آرزو دارم درباره امام هشتم سریال بسازم/ افتخار به گرفتن جایزه‌ از قرائتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) به بهانه پرداختن به زندگی امام رضا (ع) در مجموعه‌های سریالی، گفتگویی با سیروس مقدم داشته است.

مقدم کار خود را از سال ۱۳۵۵ با دستیاری کارگردان و طراحی صحنه و لباس در مجموعه تلویزیونی «دایی جان ناپلئون» آغاز کرد. در ادامه خودش در تلویزیون سریال‌های پرمخاطبی هم چون «چاردیواری»، «اغما»، «پیامک از دیارباقی»، «روز حسرت»، «رستگاران»، «زیرهشت» و «پایتخت» را ساخت. سریال «مدینه» آخرین اثر مقدم بود که ماه رمضان امسال از شبکه یک پخش شد و مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرد. نکته قابل توجه در کارنامه فیلمسازی سیروس مقدم توجه ویژه او به مقوله زیارت و حرم امام رضا(ع) است که سریال‌های او را متمایز و دیدنی می‌کند و بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) به همین مناسبت گفتگویی با او ترتیب داده که در ادامه می‌خوانید:

*آقای مقدم عشق و علاقه به امام رضا(ع) و توجه به موضوع زیارت و حرم امام هشتم در فیلم‌هایتان از کجا و چگونه در شما شکل گرفت؟

- راستش از یک سفر آغاز شد،سفر به خانه خدا. بعد از سریال «نرگس» از طرف سازمان صدا و سیما به مکه مکرمه مشرف شدیم در آنجا حال و هوایی به من دست داد و دریچه‌های جدیدی روبروی من باز شد، گویی که انگار خداوند متعال راه‌های خوب را جلوی پای من گذاشت و از من خواست در این راه‌ها گام بردارم. به دنبال این حس و حال سریال «چاردیواری» را ساختم که موضوع مشهد، زیارت، امام رضا(ع) و ارادت و اشتیاق نسبت به تشرف به حرم این امام عزیز را حکایت می‌کرد. بعد از این سریال بود که دیگر با خود قصد کردم هر کاری را که می‌خواهم بسازم به گونه ای باشد که موضوع زیارت و امام رضا (ع) در آن حتما نهفته باشد که این روند را در سریال پایتخت کلید زدم و خانواده نقی در پایان سریال به مشهد آمدند و به خواسته قلبی خود رسیدند. در پایتخت 2 و 3 نیز مشاهده کردید که نمایی از بحث زائر و زیارت در آن بود و حتی در سریال «چک برگشتی» نام فرزند تازه به دنیا آمده را رضا گذاشتند تا ارادت بنده و تمام تیم سریال به این امام عزیز کامل شود.



*به نظرتان سینما و تلویزیون ما توانسته به ساحت امام هشتم(ع) ادای دین کند؟

- خیر اصلا. به نظرم سینما و تلویزیون ما تاکنون به صورت ویژه نتوانسته است دنیای وسیع و دانش عرفانی و ارادتی را که نسبت به حضرت رضا(ع) در جهان موجود است، به تصویر بکشد و این مرا یاد «خسی در میقات» جلال آل احمد می‌اندازد. ما می‌توانستیم با انسجام بیشتری فیلم‌هایی که روایتگر ارادت و عظمت این امام عزیز باشد، بسازیم.

زمانی در سینما و تلویزیون می‌توانیم درست و تاثیرگذار حرف بزنیم که جذابیت را با معناگرایی، ترکیب کرده و از این تریبون بزرگ و وسیع پیام‌های خود را منتقل کنیم، یک سخنرانی بزرگ آنقدر مخاطبان گسترده‌ای ندارد ولی مخاطبان تلویزیون ما 70 میلیون ایرانی مسلمان است پس وظیفه داریم که از این تریبون به نحو احسن استفاده کنیم و روایت‌ها و قصه‌های جذاب را به مردم منتقل کنیم. خود من سعی دارم این گونه عمل کنم. می‌بینید از سینمای گیشه و کلیشه دور شدم و ساختار فیلم‌هایم را به اعتقادات قلبی ام گره زده‌ام.

*چقدر جشنواره امام رضا(ع) را می‌شناسید و نقش آن را در شناسایی و معرفی پدید آوردنگان آثار هنری مرتبط با این امام چطور ارزیابی می‌کنید؟

- برگزاری جشنواره امام رضا(ع) یک اتفاق بزرگ و خوشایند در سطح کشور است و حتی می‌توان گفت که کمی‌ دیر این اتفاق افتاد و باید پیش از اینها این جشنواره به صورت بین المللی برگزار می‌شد، یادم می‌آید جشنواره ای حول محور نماز برگزار شد و من یکی از فیلم‌هایی که با این موضوع ساخته بودم را برای آن ارسال کردم و جایزه خود را از دستان حجه الاسلام قرائتی دریافت کردم و به آن افتخار می‌کنم. به نظر من هر چقدر موضوعات مذهبی و دینی بیشتر محور جشنوارهها شود اشتیاق و استقبال از آنها بیشتر می‌شود چرا که ما کشوری مسلمان و شیعه هستیم و درخانوادههای مذهبی رشد کردیم و باید به این گونه جشنوارهها توجه کنیم. باید این گونه موضوعات در قالب جشنواره‌ها قرار گیرد تا فیلمسازان، هنرمندان و دیگر اقشار نسبت به آنها حساس شده و درباره‌اش تحقیق و پژوهش کنند و علاقه خود را نیز نشان دهند.



*چه برنامه ای برای آینده دارید؟

- آرزوی دارم و خیلی دلم می‌خواهد یک سریال نمایشی طولانی با موضوع زیارت بسازم البته به صورت دقیق‌تر و مشخص‌تر که بتواند فرهنگ زیارت را معرفی کند. در این خصوص پیشنهادی هم شده ولی می‌خواهم در این سریال اقدام به رازگشایی‌هایی در خصوص زیارت و ارتباط مردم با امام رضای عزیز کنم و مقداری فراتر از تولیدات قبلی عمل کنیم یا به گونه‌ای خلوت زائران را به تصویر بکشیم که این نیازمند هماهنگی بین دستگاهی و تسهیل در فرآیند آماده سازی دارد تا محدود نشویم و یک فعالیت بزرگ فرهنگی با یک تعامل ویژه رقم بخورد. می‌توانم بگویم شاید سریالی با مضمون مشخص‌تر درباره فرهنگ زیارت، عشق، علاقه و ارادت مسلمین و ایرانیان به حضرت رضا(ع) بسازم و یکی از آرزوهای من این است که چنین سریالی درباره امام هشتم(ع) بسازم.

*وکلام آخر..

- پس از بازگشت از خانه خدا عهد کردم یا سریال نسازم و یا اگر سریال ساختم در واقع خدمت مردم و متکی به باورها و اعتقادات خودم باشد چرا که در خانواده ای مسلمان و معتقد بزرگ شدم و دوست دارم از این طریق امید را به جامعه تزریق کنم.